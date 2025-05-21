Çaycuma\'da Gençlik Haftası Etkinlikleri: Öğrencilerin Başarıları Sergilendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği sergiyle hem okul tanıtımını yaptı hem de öğrencilerin başarılarını kamuoyuyla buluşturdu.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisiyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan gösterinin ardından, okulun farklı alanlarında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı ürünler ve projeler sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiye; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediyesi Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muhammet Atlı, Veli Ceng, Hamza Eryiğit, okul müdürleri ve okulun hayırsever destekçisi Nuran Gülşen katıldı.

Sergi alanını gezerek öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Kaya, projeler hakkında bilgi aldı, öğrencilerin yeteneklerini ve üretkenliğini takdir etti.

Etkinlik sonunda konuşan Kaymakam Kaya, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve okul idaresine teşekkür ederek bu tür faaliyetlerin gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - ZONGULDAK