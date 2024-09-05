Çaycuma\'da Okul Güvenliği İçin Toplantı Gerçekleştirildi

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Çaycuma'da, çocukların güvenli eğitim ortamlarına kavuşmaları adına önemli bir adım atıldı. Kaymakam Adem Kaya başkanlığında, Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barbaros Uçar, Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Yıldırım, ilçedeki okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve okul kantin işletmecileri katılım sağladı.

Toplantıda okul güvenliği, taşımalı eğitim, trafik güvenliği ve gıda güvenliği konuları ele alındı. Okul servislerinin denetlenmesi, trafik kurallarına uyulması ve okul çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda önemli kararlar alındı. Ayrıca, öğrenci sağlığı ve güvenliği açısından okul kantinlerinin hijyen koşullarının sıkı şekilde takip edileceği ve gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılacağı belirtildi.

Kaymakam Adem Kaya, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. İlçe genelinde eğitim güvenliğine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği kaydedildi. - ZONGULDAK