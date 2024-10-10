Çaycuma\'da Yeni Eğitim Müdürü Ziyaret Edildi

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Çaycuma'daki gazeteciler, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ayhan Alagöz'ü makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Gazetecileri sıcak bir şekilde karşılayan Alagöz, Çaycuma'da güçlü bir basının olduğunu belirterek, "Basın mensuplarıyla zaten var olan iyi ilişkileri sürdürerek, Çaycuma'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ayhan Alagöz, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na Araştırmacı olarak atanması sonrası Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmıştı. - ZONGULDAK