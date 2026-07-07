Çaycumaspor ile SSV Elspe arasında dostluk kazandı - Son Dakika
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Çaycumaspor ile SSV Elspe arasında dostluk kazandı

Çaycumaspor ile SSV Elspe arasında dostluk kazandı
07.07.2026 14:22  Güncelleme: 14:23
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Çaycumaspor U17 takımı, Almanya'nın Lennestadt kentinde SSV Elspe U17 ile 3-3 berabere kalırken, dostluk ve kültürel paylaşım ön plandaydı.

Çaycuma ile Almanya'nın kardeş şehri Lennestadt arasındaki dostluk, bu kez genç futbolcuların sahadaki mücadelesiyle daha da güçlendi. Uluslararası gençlik buluşması kapsamında Almanya'da bulunan Çaycumaspor U17 Takımı, SSV Elspe'nin U17 ekibiyle dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Elspe'de yaklaşık bin futbolseverin takip ettiği karşılaşma büyük ilgi görürken, iki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Mücadelede dostluk ve centilmenlik, skorun önüne geçti.

Karşılaşma, SSV Elspe'nin gün boyu düzenlediği uluslararası gençlik etkinliklerinin en önemli bölümü oldu. Mini futbol turnuvaları, çeşitli sportif etkinlikler ve iki ülke gençlerini bir araya getiren organizasyon, futbolun kültürler arasında kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Gençler Birlikte Öğrendi, Birlikte Yaşadı

Çaycumaspor kafilesi için yalnızca futbol değil, kültürel paylaşımı da içeren kapsamlı bir program hazırlandı. Heyet, Atta-Höhle Mağarası'nı gezdi, Karl May Festivali'ni izledi, Biggesee'de tekne turuna katıldı ve bölgenin doğal ile kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca Alman aileler, öğrenciler ve gönüllüler Türk misafirlerle yakından ilgilenirken, sahada başlayan dostluk tribünlere ve günlük yaşama da taşındı.

Maç Çaycuma'da Canlı Yayınlandı

Karşılaşma, SSV Elspe'nin teknik desteğiyle YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çaycuma'da kurulan dev ekrandan maçı izleyen çok sayıda vatandaş, genç futbolcuların heyecanına ortak oldu. Böylece kilometrelerce uzaklıktaki iki kardeş şehir aynı heyecanı eş zamanlı yaşadı.

"Burada Bir Dostluk Büyüyor"

SSV Elspe yöneticileri, organizasyonun yalnızca bir futbol karşılaşması olmadığını, gençler arasında kalıcı dostlukların kurulmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Çaycumaspor Kulüp Başkanı Şenan Kerçin de ziyaretin gençler açısından unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Şehirlerimiz ve çocuklarımız arasında gerçek bir dostluğun oluştuğunu gördük. En büyük dileğimiz bu ilişkinin gelecek nesillere taşınmasıdır." dedi.

Lennestadt Belediye Başkanı Tobias Puspas ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür buluşmaların kardeş şehir ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da gençlerin kurduğu bu bağların iki şehir arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün kurulan dostluklar, yarının daha güçlü iş birliklerinin temelini oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın sonunda iki takıma, kardeşliği simgeleyen ve birbirine kenetlenmiş iki eli tasvir eden dostluk kupaları takdim edildi. Günün sonunda kazanan yalnızca futbol değil; dostluk, dayanışma ve kültürler arası anlayış oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycumaspor ile SSV Elspe arasında dostluk kazandı - Son Dakika

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