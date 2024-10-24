Çayeli Bakır İşletmeleri'nde Gerçekçi Arama Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
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Çayeli Bakır İşletmeleri'nde Gerçekçi Arama Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi

Çayeli Bakır İşletmeleri\'nde Gerçekçi Arama Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Çayeli Bakır İşletmeleri'nde, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve diğer kurumların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, acil durumlar için koordinasyonun artırılması hedeflendi. Tatbikatta, kazalarda yaralıların kurtarılması ve yangınlara müdahale senaryoları uygulandı.

24.10.2024 16:56  Güncelleme: 17:01
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Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde faaliyet gösteren Çayeli Bakır İşletmeleri'nde düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Özel Çayeli Bakır İşletmeleri'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Çayeli Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta ilk önce trafik kazasında aracın içerisinde sıkışan vatandaş kurtarıldı. Daha sonra tatbikatta duman saran tüneli aşan kurtarma ekipleri, yangına müdahale etti. Yangını başarıyla söndüren kurtarma ekipleri, bir sonraki senaryoya geçti. Senaryoya göre yaşam odasına sığınan madencilere ulaşıldı. 36 saat yetecek kadar gıda ve suyun içerisinde bulunduğu yaşam odasında kurtarılmayı bekleyen madencilere açtıkları yaşam yolu ile ulaşan ekipler, yaşam odasının camından madencilere sağlık durumlarını sordu. Sonrasında çevre güvenliğinin sağlandığından emin olan ekipler, madencileri sağlık bir şekilde kurtararak tatbikatı tamamladı.

Ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzlukta ÇBİ ile aralarında nasıl bir koordinasyon olacağının ortaya konulması için geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştiğinin altını çizen AFAD Rize İl Müdürü Mehmet Salih Avcı "Çayeli Bakır İşletmeleri maden kazalarına karşı bir tatbikat gerçekleştirdi. Bunun amacı kamu ve özel kurumlardan bu işi yapan, onlara destek veren, yer üstündeki kazalara gerek lojistik gerekse arama kurtarma olarak elimizdeki imkanlar nedir? Kendilerinin imkanları nedir? Bir afette onlardan nasıl faydalanabiliriz? Kendilerinde bir kaza meydana gelirse onlar bizden nasıl faydalanabilir? Onların envanterinde ne var? Bizim envanterimizde ne var? Onları bir araya getirerek bir tatbikat yaptık" ifadelerini kullandı.

Tatbikata ev sahipliği yapan Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi ise, tüm kurumlarla koordineli nasıl çalışabileceklerini görebilmek adına tatbikat düzenlediklerini belirterek, "Biz aslında bu tatbikatları yılda birçok kez yapıyoruz. Genelde yer altında yapıyoruz ama bu kez yer üstünde yapalım istedik. Acil bir durumda yer üstünde JAK olsun, AFAD olsun ve diğer unsurlar olsun beraber hareket edelim, koordinasyonumuz daha kolay olsun. Tatbikatı yapmamızın amacı buydu. Bizim için burada en kritik olan yer altında çıkan bir yangında sığınma istasyonumuza ulaşmış bir yaralıya nasıl ulaşabiliriz? Daha sonra bir araç içerisinde sıkışmış mankenimiz vardı. Onu nasıl kurtarabiliriz diye baktık, onun tatbikatını yaptık. Güzel geçti, ekipler koordineli bir şekilde çalıştılar" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayeli Bakır İşletmeleri'nde Gerçekçi Arama Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika

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