Çayeli'nde Anıların Yaşatıldığı Çay Ocağı - Son Dakika
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Çayeli'nde Anıların Yaşatıldığı Çay Ocağı

Çayeli\'nde Anıların Yaşatıldığı Çay Ocağı
12.07.2025 12:21
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Dursun Yazıcı, oğlunun fotoğrafıyla çay ocağında hasret giderirken, hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir çay ocağında yıllardır süregelen anlamlı bir gelenek, hayatını kaybeden dost ve akrabaların anılarını yaşatıyor. Her gün kaybettiği oğlunun fotoğrafını görmek için aynı masaya oturan Dursun Yazıcı, şimdi oğlunun yanındaki çerçevede anılıyor. Bir zamanlar hatıraların izini süren baba, artık bu hatıraların bir parçası oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan bir çay ocağında ölen yakınlarının ve dostlarının fotoğrafları duvarlara asılıp hatıraları yaşatılıyor. 4 senedir süren bu gelenek Yazıcılar Mahallesi ve çevre mahallelerde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının çerçevelerde yerini almasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl o çay ocağında röportaj vererek oğlunun fotoğrafını 'Benim ballı oğlum' diyerek seven Dursun Yazıcı da gerçekleşen röportajdan bir ay kadar kısa bir süre sonra vefat etti. Dursun Yazıcı geçmişte yaptığı konuşmada her gün oğlunun fotoğrafını görmeye çay ocağına geldiğini, oğlunu çok özlediğini ifade ederek hislerini dile getirmişti. Kendi fotoğrafının burada asılı olacağını bilmeden her gün geldiği çay ocağında, oğlu için gelip çay içtiğini ifade eden acılı babanın fotoğrafı şimdi oğlunun fotoğrafının yanında yer almaya başladı.

Verdiği röportajda her gün çay ocağına gelerek oğlunun fotoğrafı ile hasret giderdiğini dile getiren merhum Dursun Yazıcı "Evladım burada; 6 ay oldu evladımı kaybedeli, onun da fotoğrafını buraya astık. Burada çay içerim ve onunla hasret gideririm. Burada böyle beni evladım bıraktı gitti; 41 yaşındaydı evladım, böyle bir acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısını çekmeyen bilemez bu acıyı bilemez. Böyle buda bizim başımıza geldi. Evladım gelir burada otururdu, çay içerdi, yemek yerdi. Hiç demezdi ki 'Benim de fotoğrafım buraya asılacak', bizde demezdik. Kimin aklına gelirdi ki ama evladımın da resmini buraya astık işte" ifadelerini kullanmıştı.

"Ballı oğlum diyerek kendi oğlunun resmini seviyordu, onu gösterirken gözleri yaşarıyordu"

İşletme sahibi Hakkı Yazıcı "Yaklaşık 12 senedir bu çay ocağını işletiyoruz, burada geleneklere sahip çıkmak bizim için daha önemli. Dursun bey benim akrabam olur, daha önce çekim yapmıştık burada sizlerle size kendi babasını, abisi, ve oğlunu sizlere tanıtmıştı aradan 15 gün geçti sonra kendisi vefat etti. Bende onu abisinin yanına ve oğlunun başucuna onun resmini yerleştirdim. Ballı oğlum diyerek kendi oğlunun resmini seviyordu, onu gösterirken gözleri yaşarıyordu şimdi ise bizlere gözü yaşlı onu göstermek düştü" dedi.

"Bizler de bugün aynı onun oğlunu sevdiği gibi onu seviyoruz"

Dursun Yazıcı'nın oğlu için üzüldüğünü şimdi ise kendilerinin Dursun bey için üzüldüğünü dile getiren Nusret Yazıcı ise "Dursun bizim mahallemizin sevilen simalarından bir tanesiydi, maalesef yapılan röportajdan yakın zaman sonra onu da kaybettik ve resmini oğlunun yanına yerleştirdik. Çok derin bir üzüntü içerisindeydi Dursun, oğlu için şimdi ise biz onun için üzüntü içerisindeyiz. Bizler de bugün aynı onun oğlunu sevdiği gibi onu seviyoruz. Bu köşede ki bütün insanlar mahallemiz insanları, hepsi vakti saati geldiğinde vefat etmiştir. Allahtan rahmet diliyoruz hepsine bu konu hakkında konuşmak bizleri derinden üzüyor maalesef" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayeli'nde Anıların Yaşatıldığı Çay Ocağı - Son Dakika

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