Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Öğrencilerle Kariyer Günleri\'nde Buluştu

Yerel

Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek tavsiyelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Onların gözlerindeki ışık ve bitmeyen enerjileri bize ilham veriyor" dedi.

İlçedeki lise öğrencileriyle Kariyer Günleri'nde buluşan Başkan Çiftçi, son olarak Çayırova Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Çiftçi, öğrencilerle sohbet edip, onların merak ettiği soruları yanıtladı, ardından kendi hayatından da örnekler vererek gençlere tecrübelerini aktardı.

Gençlerle bir araya gelmeye devam edeceğine dikkat çeken Başkan Bünyamin Çiftçi, "Onların gözlerindeki ışık ve bitmeyen enerjileri bize ilham veriyor. Hayalleriniz büyük, yolunuz açık, başarılarınız daim olsun, gençler" dedi. - KOCAELİ