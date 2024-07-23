Çayırova Belediye Başkanı Zeynep Karakaş'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Yerel

Çayırova Belediye Başkanı Zeynep Karakaş'ı Tebrik Etti

Çayırova Belediye Başkanı Zeynep Karakaş\'ı Tebrik Etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye 14.'sü olan Zeynep Karakaş ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.

23.07.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS'de eşit ağırlık puan türünde Türkiye 14.'sü olan Zeynep Karakaş ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS sınavında derece elde eden Zeynep Karakaş'la bir araya geldi. Karakaş ve ailesini makamında ağırlayan Başkan Çiftçi, başarılı öğrenciye günün anısına hediye takdim etti. Karakaş ve ailesiyle sohbet eden Çiftçi, Türkiye 14.'sü olan Karakaş'a bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diledi. Karakaş'ı tebrik eden Başkan Çiftçi, "YKS eşit ağırlık kategorisinde Türkiye 14.'sü olan Zeynep Karakaş ve ailesini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Zeynep kızımızın başarısıyla gururlandık. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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