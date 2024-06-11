Çayırova Belediyesi Bilgievleri'nde Ev Hanımlarının Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Çayırova Belediyesi Bilgievleri'nde Ev Hanımlarının Eserleri Sergilendi

Çayırova Belediyesi Bilgievleri'nde eğitim alan ev hanımları, hazırladıkları eserlerini sergiledi. Kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları hayır panayırı ve sergi etkinliğinde sergiledi. Ev hanımları, aldıkları eğitimden memnun olduklarını ve Çayırova Belediyesi'ne teşekkür etti.

11.06.2024 14:46
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Çayırova Belediyesi Bilgievleri'nde bulunan meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim alan ev hanımları, hazırladıkları eserlerini görücüye çıkardı.

Bilgievleri meslek ve sanat edindirme kursiyerleri, 2 gün boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri görücüye çıkarmıştı. 10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen hayır panayırı ve sergi etkinliğinde yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Çayırovalıların ilgisine sunan kursiyerler, Bilgievleri'nden aldıkları eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Kurslardan çok memnun olduklarını ve aldıkları eğitimin ardından hayatlarının değiştiğini ifade eden ev hanımları, bu imkanı kendilerine sunan Çayırova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Burada sosyalleşerek öğreniyoruz"

Kursiyer Zehra Saltabaş, "Ben resim yapmayı ve tasarım yapmayı çok seviyorum. Filistin'e destek olmak için de kendi ceketimin üzerine bir resim yaptım, başka tasarım ürünlerim de var. Dikişte iyi değildim ancak kursa geldiğimde hoşuma gitti. Hocamız bizlere çok iyi eğitim veriyor, çok güler yüzlü. Diğer kursiyerlerimizle de birlikte güzel vakit geçiriyoruz, insan tanıyoruz. Evde durunca çok çevreniz yoksa sıkılabiliyorsunuz ancak burada sosyalleşerek öğreniyoruz. Böyle bir sergi ve kurs imkanı bize sağladıkları için başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz, herkesi de kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

"Onların bu mutluluğu bizi daha çok sevindiriyor"

Kursun güzel ve eğlenceli geçtiğini söyleyen eğitmen Emine Çiftçi, "Kursiyerlerimize çok fazla şey kattığımızı düşünüyoruz. Kursiyerlerimizin diktiği ürünleri giyerek kursa gelmesi, hatta sergiye gelmesi onları çok mutlu ediyor, onların bu mutluluğu ise bizi daha çok sevindiriyor. Tüm Çayırovalı kadınlarımızı kursumuza bekliyoruz. Her türlü kendilerini geliştirirler ve aile ekonomisine de katkı sağlayabilirler" diye konuştu.

"Hepimiz el becerilerimizi geçirdik"

İğne oyası kursiyerlerinden Sedanur Kanat ise "7-8 yıldır iğne oyasıyla uğraşıyorum ancak belediyemizin kurslarına iki yıldır gidiyorum. Çok güzel işler öğrendik, birçok ürün ortaya çıkardık. Hepimiz el becerilerimizi geçirdik. Çok güzel ve keyifli bir vakit geçiriyoruz. Yaptığımız işlerimizi satabiliyoruz, güzel bir maddi kazanç sağlıyoruz ve aile ekonomimize katkıda bulunabiliyoruz. Böyle bir imkanı bize sunan Çayırova Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi Bilgievleri'nde Ev Hanımlarının Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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