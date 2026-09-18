Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğini adreslere ulaştırdı

Çayırova'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye desteği sağlandı. Hazırlanan malzemeler, öğrencilerin adreslerine ulaştırıldı.

Çayırova Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, başvurular arasından destek almaya uygun bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan kırtasiye malzemelerini dağıttı. Yardımlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin adreslerine ulaştırılırken Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Deposu'nda da dağıtım yapıldı. Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayarak eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" denildi.