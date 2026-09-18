Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğini adreslere ulaştırdı - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğini adreslere ulaştırdı

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Çayırova Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğini adreslere ulaştırdı
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Çayırova Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği sağladı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan malzemeler öğrencilerin adreslerine ulaştırıldı.

Çayırova'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye desteği sağlandı. Hazırlanan malzemeler, öğrencilerin adreslerine ulaştırıldı.

Çayırova Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, başvurular arasından destek almaya uygun bulunan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan kırtasiye malzemelerini dağıttı. Yardımlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin adreslerine ulaştırılırken Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Yardım Deposu'nda da dağıtım yapıldı. Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye desteği sağlayarak eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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