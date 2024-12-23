Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine 2024'te de Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine 2024'te de Destek Vermeye Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine 2024\'te de Destek Vermeye Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla 2024 yılında ihtiyaç sahiplerine önemli yardımlarda bulundu. 3 bin 168 bebek bezi, 26 binden fazla sıcak yemek ve 2 bin 544 hasta yatağı dağıtıldı. Ayrıca hastaneye ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için randevu hizmeti sunuldu.

23.12.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi, 2024 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine yanıt verdi. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Kart'tan hasta bezine, hasta yatağından hastane randevusuna kadar birçok noktada vatandaşlara yardımcı oldu.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne talepte bulunan ilçe sakinlerine 2024 yılında 3 bin 168 bebek bezi yardımında bulunuldu. İlçe genelinde hastalığı yüzünden yemek yapamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerine 26 binden fazla kap sıcak yemeği ulaştırıldı. Ekipler kendilerine gelen başvurular kapsamında 2024 yılında 2 bin 544 hasta yatağı verdi. Ayrıca talepte bulunan ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar, randevularına yıl boyunca götürüldü. 2024 yılında Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapan bin 876 ihtiyaç sahibine yardımları Çayırova Kart ile birlikte yapıldı. Ayrıca Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin hayata geçirdiği "Beşikten Eşiğe Yetim" projesi kapsamında 650 yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçları oluşturulan birim tarafından karşılandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Hastane, Güncel, Yerel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine 2024'te de Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:39 2024’te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları 2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
17:31 Ciner Yayın Grubu el değiştirdi Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
09:22 Muslera’dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz Muslera'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt: Sezon sonu görüşürüz
09:05 Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı Vatandaşı aldatan firmalar asıl şimdi yandı
08:47 Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş’i maç sonu dövmeye kalkmış Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 18:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Çayırova Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine 2024'te de Destek Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.