Çayırova Belediyesi, Kızılcahamam\'daki Orman Yangınına Destek Verdi

Yerel

Çayırova Belediyesi, Ankara Kızılcahamam'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına arazöz ve ekibiyle destek verdi.

Çayırova Belediyesi ekipleri, son günlerde ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına

destek sağlıyor. Orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde sürerken Çayırova Belediyesi de meydana gelen afetlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Kızılcahamam'da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlayan Çayırova Belediyesi, AFAD koordinasyonuyla yangın bölgesine belediyeye ait arazözü gönderdi. Çayırova'dan yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki yangının söndürme ve soğutma çalışmalarında görev alan Çayırova Belediyesi arazözü ve personelleri, yangının daha da büyümeden söndürülmesine destek sağladı. Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen yangın söndürme çalışmalarında arazözümüz görev alarak çalışmalara destek verdi. Ankara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim ülkemizi felaketlerden korusun" denildi. - KOCAELİ