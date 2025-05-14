Çayırova Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Çayırova Belediyesi'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısı, ikinci birleşimle birlikte tamamlandı. İkinci birleşimde 2024 yılı kesin hesap cetveli görüşülerek oylandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında düzenlenen meclis toplantısı ikinci birleşiminde tek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2024 yılı kesin hesap cetvelinin görüşüldüğü toplantıda, hesap cetvelleri tek tek maddeler şeklinde okundu ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonrasında 2024 yılı gider kesin hesabı 1 milyar 415 milyon 622 bin 706,70 TL olarak kabul edilirken, 2024 yılı gelir kesin hesabı ise 1 milyar 283 milyon 799 bin 698,71 TL olarak kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'da yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ