Çayırova Belediyesi\'nden Mimarlık Öğrencilerine Destek

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Çayırova Belediyesi, mimarlık fakültesi öğrencilerinin hazırladığı projeleri binasında sergileyerek destek verdi.

GTÜ ile birlikte önemli çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi, fikir projesi kapsamında bir projeye daha imza attı. GTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin 'Öteki' Yaşam Örüntüleri: Sosyal Konut Tasarımı çalışması altında Çayırova Atatürk Mahallesi'ni baz alarak hazırladıkları fikir projeleri belediye hizmet binasında sergilenmeye başladı. Proje kapsamında GTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, çağdaş sosyal konut anlayışını yeniden düşünerek, mekanı herkes için erişilebilir, sürdürülebilir ve esnek bir yaşama alanı haline getirme üzerine düşünüldü.

"Öteki Yaşam Örüntüleri: Sosyal Konut Tasarımı" başlığında yapılan proje tasarım çalışması kapsamında Çayırova Atatürk Mahallesi baz alındı. 140 öğrencinin yaptığı çalışmalardan 100'ü konut alanı, 40'ı da kamusal alan olarak tasarlandı. Öğretim görevlileri ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı fikir projeleri sergisinin açılışını, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Aydın, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan ve Dekan Yardımcısı Saniye Karaman Öztaş'la birlikte gerçekleştirdik. Öğrencilerimize başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Sergi açılışı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ