Çayırova Belediyesi\'nden Üniversite Tercih Danışmanlığı

Çayırova Belediyesi, üniversite hayallerine kavuşmak isteyen gençlerin doğru tercih yapması için uzman eğitimcileri devreye aldı.

Çayırova Belediyesi, tercih döneminde ilçedeki gençleri yalnız bırakmadı. 1 Ağustos Cuma günü başlayan tercih süreci doğrultusunda gençlere katkı sunmak amacıyla harekete geçen Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde uzman eğitimci kadrolarla oluşturduğu tercih danışmanlığında, öğrencilerin puanları, gitmek istedikleri üniversiteler ve yapmayı arzu ettikleri meslekler doğrultusunda öğrencilere yönlendirme yapıyor. 4 Ağustos Pazartesi günü başlayan tercih danışmanlık hizmeti, tercih sürecinin son günü olan 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında, randevu sistemiyle hizmet verecek. Tercih danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 0262 743 79 09-Dahili 1662 nolu telefon numarasını arayarak bilgi alabilir. - KOCAELİ