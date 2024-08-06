Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde Yeni Hal Binası Hizmete Girdi - Son Dakika
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Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde Yeni Hal Binası Hizmete Girdi

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi\'nde Yeni Hal Binası Hizmete Girdi

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen yeni hal binası, sektöre yeni bir soluk getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapılan çalışmaları inceledi ve projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

06.08.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni hal binası hizmete girdiğinde sektöre yeni bir soluk kazandıracak.

Gebze bölgesine kazandırılan yeni hal binasında incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje hakkında teknik personelden bilgi aldı. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve teknik personelin de hazır bulunduğu inceleme gezisinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni hal binası hizmete girdiğinde sektöre yeni bir soluk kazandıracak. Projede 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkan, sandık depoları, mescit, tuvaletler, teknik hacimler, çay ocağı, büfe, lokanta ve berber yer alıyor. 68 TIR parkı ve 63 araçlık otopark alanıyla esnafın modern bir hizmet vereceği, vatandaşların ise konforlu bir ortamda hizmet alacağı yeni hal binasında son imalatlar gerçekleştiriliyor.

Şehrin kalkınmasında ve gelişiminde önemli bir adım attıklarını inceleme sonrası ifade eden Başkan Tahir Büyükakın, "Her eserimiz milletimiz için. Her hizmetimizde her eserimizde ayrı bir sevinç yaşıyoruz. Yeni hal binamız esnafımızın da çalışmasına rahatlık getirecek. Bu eser, sadece bir bina değil, aynı zamanda şehrimizin ekonomik hayatına değer katacak bir yatırım. Üreticilerimiz, esnaflarımız ve halkımız için modern, çağdaş ve ihtiyaçlara cevap veren bir tesis olmasını hedefledik. Hizmette somut adımlar atarak, halkımızın taleplerine cevap verecek projelere imza atıyoruz. Bu yeni hal binası, bu anlayışımızın bir göstergesidir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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