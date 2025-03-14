Çayırova'da 7 Bin 500 Öğrenci Deprem Farkındalığı Eğitimi Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çayırova'da 7 Bin 500 Öğrenci Deprem Farkındalığı Eğitimi Aldı

Çayırova\'da 7 Bin 500 Öğrenci Deprem Farkındalığı Eğitimi Aldı

Çayırova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimleri kapsamında, 7 bin 500 öğrenci deprem konusunda bilinçlendirildi. Eğitimler, tatbikatlarla desteklendi.

14.03.2025 10:24  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'daki tüm liselerde gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimleriyle 7 bin 500 öğrenci depreme karşı bilinçlendirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin öncülüğünde kurulan ve o günden bu yana ilçede farkındalık oluşturacak işlere imza atan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), ilçedeki tüm liselerde afet farkındalık eğitimi verdi. ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman ve ÇAK-TİM üyeleri, liselere tek tek giderek öğrencilere AFAD'ın hazırladığı afet farkındalık eğitimini anlattı ve ardından da yapılan tatbikatla eğitimi taçlandırdı. Öğrenciler ve öğretmenlerin büyük bir memnuniyet duyduğu afet farkındalık eğitimi kapsamında 7 bin 500 öğrenci deprem konusunda bilinçlendi.

"Önemli çalışmalara imza attık"

Eğitimler özelinde açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz yaklaşık bir ay önce, Çayırova Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada ilçemizde bulunan bütün liselerimizde öğrencilerimize yönelik afet farkındalık eğitimi verdik. Öğretmenlerimizi de bu çalışmaya dahil ettik. Yaklaşık 7 bin 500 öğrencimize afet farkındalık çalışması yaptık. Afet denilince bizim aklımıza ilk olarak deprem geliyor. Bu kapsamda deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli eğitimler verdik. Çayırova Belediyesi olarak ÇAK-TİM'i yaklaşık 4 sene önce kurduk ve önemli çalışmalara imza attık. ÇAK-TİM'le birlikte ilçemizi muhtemel afetlere karşı hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

"7 bin 500 öğrencimize eğitim verildi"

Çayırova Belediyesi ile birlikte afet farkındalık eğitimi için ortak çalışma gerçekleştiren Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, "Liselerimizin tümünde öğrencilerimize eğitim verdik, ortaokul ve ilköğretim boyutunda da öğretmenler üzerinden eğitimi hızlandırdık. 7 bin 500 öğrencimize doğrudan ÇAK-TİM ekibimiz tarafından eğitim verildi. Orada sadece eğitim değil, tatbikat da gerçekleştirildi. Bundan sonra da hemen ortaokul öğretmenlerimize eğitim verdik. İlkokul öğretmenlerimize de bu eğitimi vererek 2 bin 200 öğretmenimizin tamamına bu eğitimi vermiş olacağız. Öncelikle bu ekibin kurulması noktasında Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye çok teşekkür ederim. Ekibimiz çok profesyonel. Böyle bir potansiyeli de okullarımızda değerlendirmek bizim için bir fırsat" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Çayırova, Deprem, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da 7 Bin 500 Öğrenci Deprem Farkındalığı Eğitimi Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak Kanlı Ay tutulması gerçekleşti: Türk halkını zora sokacak
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:18:33. #7.13#
SON DAKİKA: Çayırova'da 7 Bin 500 Öğrenci Deprem Farkındalığı Eğitimi Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.