Çayırova\'da 7 Bin 500 Öğrenci Deprem Farkındalığı Eğitimi Aldı

Çayırova'daki tüm liselerde gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimleriyle 7 bin 500 öğrenci depreme karşı bilinçlendirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin öncülüğünde kurulan ve o günden bu yana ilçede farkındalık oluşturacak işlere imza atan Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), ilçedeki tüm liselerde afet farkındalık eğitimi verdi. ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman ve ÇAK-TİM üyeleri, liselere tek tek giderek öğrencilere AFAD'ın hazırladığı afet farkındalık eğitimini anlattı ve ardından da yapılan tatbikatla eğitimi taçlandırdı. Öğrenciler ve öğretmenlerin büyük bir memnuniyet duyduğu afet farkındalık eğitimi kapsamında 7 bin 500 öğrenci deprem konusunda bilinçlendi.

"Önemli çalışmalara imza attık"

Eğitimler özelinde açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz yaklaşık bir ay önce, Çayırova Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada ilçemizde bulunan bütün liselerimizde öğrencilerimize yönelik afet farkındalık eğitimi verdik. Öğretmenlerimizi de bu çalışmaya dahil ettik. Yaklaşık 7 bin 500 öğrencimize afet farkındalık çalışması yaptık. Afet denilince bizim aklımıza ilk olarak deprem geliyor. Bu kapsamda deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması gerekenler konusunda önemli eğitimler verdik. Çayırova Belediyesi olarak ÇAK-TİM'i yaklaşık 4 sene önce kurduk ve önemli çalışmalara imza attık. ÇAK-TİM'le birlikte ilçemizi muhtemel afetlere karşı hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

"7 bin 500 öğrencimize eğitim verildi"

Çayırova Belediyesi ile birlikte afet farkındalık eğitimi için ortak çalışma gerçekleştiren Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, "Liselerimizin tümünde öğrencilerimize eğitim verdik, ortaokul ve ilköğretim boyutunda da öğretmenler üzerinden eğitimi hızlandırdık. 7 bin 500 öğrencimize doğrudan ÇAK-TİM ekibimiz tarafından eğitim verildi. Orada sadece eğitim değil, tatbikat da gerçekleştirildi. Bundan sonra da hemen ortaokul öğretmenlerimize eğitim verdik. İlkokul öğretmenlerimize de bu eğitimi vererek 2 bin 200 öğretmenimizin tamamına bu eğitimi vermiş olacağız. Öncelikle bu ekibin kurulması noktasında Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi'ye çok teşekkür ederim. Ekibimiz çok profesyonel. Böyle bir potansiyeli de okullarımızda değerlendirmek bizim için bir fırsat" diye konuştu. - KOCAELİ