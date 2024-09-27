Çayırova\'da Aileler ve Çocuklar Çiçek Ekti

Yerel

Çayırova'da Türkan Göktürk Çocuk Kulübü'nde eğitim alan çocuklar ve aileleri "Ailemle Çiçek Ekiyorum" etkinliğinde saksı boyayıp çiçek ekti.

Çocukların okul öncesi eğitimlerini gördüğü ve eğlenerek öğrendikleri yer olan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde etkinlikler başladı. Çocuk Kulüpleri'nde aldıkları okul öncesi eğitimle birlikte, gelecek öğrencilik yıllarına daha donanımlı ve daha özgüvenli şekilde yetişen minikler, son olarak aileleriyle birlikte saksı boyayıp çiçek ekti. Özgürlük Mahallesi'ndeki Türkan Göktürk Çocuk Kulübü'nde düzenlenen programa çok sayıda veli ve öğrenci katılım gösterdi. Türkan Göktürk Çocuk Külübünün bahçesinde bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, hep birlikte saksılarını diledikleri gibi süsleyip, daha sonra da çiçeklerini dikti.

Aileler ve minikler hep birlikte özenle süsledikleri saksılarıyla objektiflere poz verirken, çocuk kulübü öğretmenleri tarafından hazırlanan Ailemle Çiçek Ekiyorum panosunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler, böyle bir güzel etkinlik düzenleyerek, kendilerine çocuklarıyla beraber eğlenceli vakit geçirme imkanı sunan Çayırova Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletti. Çocuk Kulüplerinde eğitim-öğretim dönemi boyunca etkinlikler tüm hızıyla devam edecek. - KOCAELİ