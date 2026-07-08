Çayırova\'da çocuklara yönelik yaz kursları sürüyor

Çayırova'da belediye bünyesinde faaliyet gösteren bilgi evlerinde düzenlenen yaz kurslarında öğrenciler; bilimden sanata, spordan zeka oyunlarına kadar farklı branşlarda eğitim alıyor. İlçedeki 8 farklı noktada verilen eğitimler 1 ay sürecek.

Çayırova Belediyesi, öğrencilerin uzun bir eğitim-öğretim yılının ardından yaz tatilini verimli ve eğitici geçirmesi amacıyla açılan kurslar geçtiğimiz hafta itibarıyla başladı. İlçe genelindeki 8 farklı noktada bulunan bilgi evlerinde verilen eğitimlerde öğrenciler ilgi alanlarına göre ders seçebiliyor.

Kurs programı kapsamında öğrencilere; "eğlenceli İngilizce", "Kur'an-ı Kerim", "zeka oyunları", "okuma-yazma", "eğlenceli matematik", "eğlenceli bilim", "sokak oyunları", "resim" ve "müzik" branşlarında eğitim imkanı sunuluyor.

Eğitmenler eşliğinde ders gören ve çeşitli etkinliklere katılan öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedeflenen yaz kurslarının 1 ay boyunca devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ