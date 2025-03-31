Çayırova\'da Geleneksel Bayramlaşma Düzenlendi

Çayırova'da geleneksel kent bayramlaşmasında vatandaşlarla kucaklaşan İlçe Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Mübarek bayramımızın coşkusunu tüm şehrimize taşımaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çayırovalılar, geleneksel kent bayramlaşmasında bir araya gelerek bayramlaştı. Çağdaşkent Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen bayramlaşma programına, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Herkesin bayramını tek tek kutlayan Başkan Çiftçi, " Ramazan Bayramı'nın sevincini birlik ve beraberlik içerisinde yürekten paylaştık. Manevi huzurunu kalplerimizde hissettiğimiz mübarek bayramımızın coşkusunu tüm şehrimize taşımaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Program kent protokolü ve ilçe sakinlerinin bayramlaşmasının ardından, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ