Çayırova'da Kadınların El Emeği Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çayırova'da Kadınların El Emeği Sergilendi

Çayırova\'da Kadınların El Emeği Sergilendi

Çayırova Belediyesi, kadınların el emeği eserlerini sergileyerek üretkenlik ve azmi kutladı. 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, birçok alanda eğitim alan kursiyerlerin eserleriyle açıldı.

15.05.2025 17:25  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'da kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergileyerek görücüye çıkardı. Kadınların başarısına değinen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Her biri ayrı bir yetenek, ayrı bir el becerisi olan bu ürünler, ilçemizdeki kadınların üretkenliğinin, azminin ve sanatla buluşan emeğinin en güzel örneği" dedi.

Çayırova Belediyesi'nin bilgi evlerinde yer alan meslek-sanat edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı. Çayırova Belediyesi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, bugün düzenlenen törenle ziyarete resmen açıldı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında, saat 09.00 ile 18.30 arasında ziyaret edilebilecek sergide; dikiş, örgü, iğne oyası, el nakışı, el sanatları, resim ve pastacılık alanlarında eğitim alan kursiyerler, sene boyunca ortaya koydukları el emeği göz nuru eserleri sergiliyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"İlçemizdeki kadınlarımızın üretkenliğinin, azminin ve sanatla buluşan emeğinin en güzel örneği"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Belediyemiz Bilgi Evleri kursiyerlerimizin el emeği göz nuru çalışmalarından oluşan El Sanatları Sergimizi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezimizde açmanın gururunu yaşıyoruz. Her biri ayrı bir yetenek, ayrı bir el becerisi olan bu ürünler; ilçemizdeki kadınlarımızın üretkenliğinin, azminin ve sanatla buluşan emeğinin en güzel örneği. Başta kursiyerlerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Sanata, emeğe ve kadının gücüne değer veren bir Çayırova için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin 8 noktasında bulunan ve 9 mahallemize hizmet veren bilgi evlerinde dolu dolu vakit geçiriyoruz. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından serginin kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki isimler, pastacılık kursu kursiyerlerinin günün anısına hazırladığı pastayı hep birlikte kesti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Belediye, Çayırova, Kültür, Sanat, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da Kadınların El Emeği Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:40
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı sunulacak
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler: Şehirlerinize döndüğünüzde...
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
00:03
Ünlü oyuncu Timur Acar’dan Ali Koç tepkisi: Yeter
Ünlü oyuncu Timur Acar'dan Ali Koç tepkisi: Yeter
23:47
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama
Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama
23:47
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 19:02:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çayırova'da Kadınların El Emeği Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.