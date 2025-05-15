Çayırova\'da Kadınların El Emeği Sergilendi

Çayırova'da kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergileyerek görücüye çıkardı. Kadınların başarısına değinen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Her biri ayrı bir yetenek, ayrı bir el becerisi olan bu ürünler, ilçemizdeki kadınların üretkenliğinin, azminin ve sanatla buluşan emeğinin en güzel örneği" dedi.

Çayırova Belediyesi'nin bilgi evlerinde yer alan meslek-sanat edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı. Çayırova Belediyesi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, bugün düzenlenen törenle ziyarete resmen açıldı. 15-18 Mayıs tarihleri arasında, saat 09.00 ile 18.30 arasında ziyaret edilebilecek sergide; dikiş, örgü, iğne oyası, el nakışı, el sanatları, resim ve pastacılık alanlarında eğitim alan kursiyerler, sene boyunca ortaya koydukları el emeği göz nuru eserleri sergiliyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"İlçemizdeki kadınlarımızın üretkenliğinin, azminin ve sanatla buluşan emeğinin en güzel örneği"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, "Belediyemiz Bilgi Evleri kursiyerlerimizin el emeği göz nuru çalışmalarından oluşan El Sanatları Sergimizi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezimizde açmanın gururunu yaşıyoruz. Her biri ayrı bir yetenek, ayrı bir el becerisi olan bu ürünler; ilçemizdeki kadınlarımızın üretkenliğinin, azminin ve sanatla buluşan emeğinin en güzel örneği. Başta kursiyerlerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Sanata, emeğe ve kadının gücüne değer veren bir Çayırova için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin 8 noktasında bulunan ve 9 mahallemize hizmet veren bilgi evlerinde dolu dolu vakit geçiriyoruz. Sergimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Başkan Çiftçi'nin konuşmasının ardından serginin kurdelesi, protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonrasında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve beraberindeki isimler, pastacılık kursu kursiyerlerinin günün anısına hazırladığı pastayı hep birlikte kesti. - KOCAELİ