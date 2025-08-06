Çayırova\'da mesire alanları ve parklar yenileniyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halı sahaların çevresinde, mesire alanında ve parklarda yenileme yapıyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'nda revize çalışması yaparken, yine Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı'nda mangal yerlerini yeniliyor. Ayrıca Çayırova'ya kazandırılan ve her yaştan Çayırovalının kullandığı halı sahalarda da çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında gençlik parkında bulunan spor sahaları yenileniyor. Mevcutta bulunan halı saha ve basketbol sahası alanında revize çalışması yapan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parktaki spor sahalarını daha modern bir görünüme kavuşturacak.

Mesire alanındaki mangal alanları yenileniyor

Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı'ndaki mangal alanlarını da vatandaşlardan gelen talep ve istek doğrultusunda yenileyen Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından büyük beğeni kazandı. Çayırova'nın birçok noktasında 15 halı sahayı ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, halı saha çevrelerinde de düzenleme yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şekerpınar Stadı'nın arkasında bulunan alanda yaptıkları düzenleme çalışmasının ardından, şimdi de Kuştepe Stadı'nın arkasında bulunan halı sahaların çevresinde kilit ve bordür taşı döşeme çalışmalarında sona geldi. - KOCAELİ