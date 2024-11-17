Çayırova'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Çayırova'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisi İnşaatı Başladı

Çayırova\'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisi İnşaatı Başladı

Çayırova'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda otobüs garajı ve CNG dolum tesisi inşa ediliyor. Proje, toplu taşıma araçları için park yeri sağlarken, vatandaşlar ve şoförler için sosyal alanlar da sunacak.

17.11.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Çayırova'da yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerine otobüs garajı ve CNG dolum tesisi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Çayırova'da Büyükşehir'e ait toplu taşıma araçlarının park ihtiyacını karşılayacağı, vatandaşların ve şoförlerin kullanacağı sosyal donatı alanlarının da bulunduğu garaj inşa ediyor. 16 Eylül'de inşasına başlanan projede idari bina demir ve beton imalatları, CNG istasyonu basınç merkezi patlama önleyici duvar imalatı ve araç bakım merkezi demir imalatları devam ediyor.

Projede, alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, tesis binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli dolum tesisi yer alıyor. Öte yandan, toplu taşıma araçlarının acil ve hafif bakımlarının yapılacağı bir kademe binasının da yer aldığı projede 15 adet 18 metrelik ve 76 adet 12 metrelik olmak üzere 91 araçlık otobüs otoparkı ve 10 adet de binek araç otoparkı bulunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Yeni Otobüs Garajı ve CNG Dolum Tesisi İnşaatı Başladı - Son Dakika

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