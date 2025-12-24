Çayırova'da pazar esnafına fiyat ve tartı denetimi - Son Dakika
Çayırova'da pazar esnafına fiyat ve tartı denetimi

24.12.2025 16:21  Güncelleme: 16:22
Çayırova'da zabıta ekipleri, Yenimahalle semt pazarında tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Pazar tezgahları, tartılar ve fiyat etiketleri incelendi.

Çayırova'da zabıta ekipleri, Yenimahalle'de kurulan semt pazarında tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla denetim yaptı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında pazar tezgahlarının düzeni, mevzuata uygunluk, tartıların görünürlüğü ve ürün üzerindeki fiyat etiketleri incelendi. Vatandaşların aldıkları ürünlerin miktarından emin olmaları amacıyla pazar alanında kurulan tartı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Pazardan alışveriş yapan ilçe sakinleri, aldıkları ürünleri bu noktalarda tartarak akıllarındaki soru işaretlerini giderme imkanı buluyor.

Zabıta Müdürlüğü, denetimlerin ilçe genelindeki tüm semt pazarlarında periyodik olarak devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

