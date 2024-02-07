Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Çayırova'nın 2023 nüfusu 153 bin 301 kişi oldu.
TÜİK'in açıkladığı 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Çayırova'nın nüfusu 2023'te de artış gösterdi. Buna göre, 2022'de 150 bin 792 nüfusa sahip Çayırova'nın 2023 nüfusu, 2 bin 509 kişilik artışla 153 bin 301'e ulaştı.
Çayırova'nın büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu aktaran Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mızın nüfusu 2023 yılında da artarak 153 bin 301'e ulaştı. Biz 153 bin 301 kişilik nüfusumuzla çok büyük ve çok güzel bir aileyiz. Şehrimizin yarınlarına hizmet edecek ve artan nüfusumuzun ihtiyaç duyacağı yatırımları ilçemize kazandırmaya devam ediyor ve Çayırova'mızın geleceğini planlıyoruz. İlçemizdeki nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaç olacak okullar için yeni yerler üretiyor ve ilçemize yeni okul binaları kazandırmayı sürdürüyoruz. Şehrimizi geleceğe en güzel şekliyle hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çayırova'daki 153 bin 301 vatandaşımızın her birinin hayatına dokunacak projeleri ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan 2 bin 509 vatandaşımıza hoş geldiniz diyor; şehrimizi imar, geleceğimizi inşa etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz" dedi. - KOCAELİ
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