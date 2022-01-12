Üye Girişi
Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi - Son Dakika

Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi

12.01.2022 11:23
Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri, ISO 9001: 215 kalite belgesi aldı.

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri, ISO 9001: 215 kalite belgesi aldı.

Restoran ve kafe olarak misafirlerini ağırlayan, hafta sonu açık büfe kahvaltısıyla büyük beğeni toplayan Sosyal Tesislerinin kalitesi ISO 9001: 215 belgesi ile tescillendi. İç mekanda aynı anda 350 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip olan merkez, sosyal tesisleri müşteri memnuniyetini daha da artırmak için sürekli kendini yeniliyor. Tesislere gelen misafirlerin araçlarını kolay park etmeleri için otopark kapasitesini 85 araca yükselten merkez sosyal tesisleri, vatandaşlara sakin bir ortamda hizmet seçeneği sunuyor. Sosyal tesislerde mini çocuk oyun alanı da bulunuyor.

Haftanın 7 günü 08.30-23.00 saatleri arasında hizmet veren Merkez, Akse, Çağdaşkent ve Şelalepark sosyal tesisleri ilçe ve bölge halkından da tam not alıyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
500

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi - Son Dakika


İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı         
11:20
12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor         
11:15
Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te! Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!         
11:09
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı         
10:33
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11

Son Dakika Haberleri
11:19 İngiliz doktor, koronavirüsten ölen insanlarla ilgili ürküten gerçeği dünyayla paylaştı: Hepsi çok sağlıklı insanlardı
11:14 12 Ocak, Saat 11.17: Dolar/TL 13,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te!
11:06 Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin
11:05 Ali Koç'tan spor yorumcularına ters köşe! Löw ve Bilic derken asıl hedefinin kim olduğu ortaya çıktı
11:04 Altın kaç lira? Altının gram fiyatı 807 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Acun Ilıcalı sosyal medyadan canlı yayın yaptı! Merakla beklenen Survivor All Star'dan ilk görüntüler geldi
10:58 Emekli öğretmenler ile dul ve yetimlerine müjde! Mayıs ayında 884 lira zam geliyor
10:46 Pep Guardiola'nın anlatımıyla Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent: Kendi tarzı vardır!
10:42 Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 11:29:44. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement