Çayırova'ya stratejik yol haritası - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından, Çayırova'nın kentsel yaşam kalitesini ve kent cazibesini artırmaya yönelik stratejik yol haritasını belirlemek amacıyla çalıştay düzenlendi.

GTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen çalıştaya Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcıları, GTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, Proje Koordinatörü Dr. Muhammet Ziya Paköz, akademisyenler ve Çayırova'dan değişik meslek gruplarından temsilciler katıldı.

"Yol haritası bize ışık tutacak"

Çalıştayda konuşma yapan Başkan Bünyamin Çiftçi, Çayırova'nın ilgi odağı olacak pek çok özeliğinin bulunduğunu belirterek, hazırlanan stratejik yol haritasının kendilerine ışık tutacağını ve rehber olacağını söyledi. Bilimin ışığında Çayırova'yı kısa, orta ve uzun vadeli planlarla her yönüyle geleceğe hazırlamak ve tüm potansiyellerini harekete geçirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çiftçi, üniversite yönetimine, şehir ve bölge planlama bölümüne, akademisyenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Çalıştaydan çıkan sonuçlar rapor haline getirilerek, Çayırova'nın yeni stratejik yol haritası belirlenmiş olacak. - KOCAELİ