Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi Coşkuyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden, Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Bünyamin Çiftçi, ilçede coşkuyla karşılandı.
Bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Aday Tanıtım Programı'nda AK Parti'nin "Çayırova Belediye Başkan Adayı" olarak açıklanan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede coşkuyla karşılandı. AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen 'Çayırova Başkanını Karşılıyor' programında, Başkan Çiftçi meşaleler ve konfetiler eşliğinde alana giriş yaptı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş ve siyasilerin katıldığı programda, Başkan Çiftçi'nin alana gelmesiyle birlikte coşku, doruk noktasına ulaştı.
"Bizler makam ve mevkii peşinde değiliz"
Programda konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bizler yaklaşık 5 senedir sizlerin hizmetkarı olduk. Rabbime hamdolsun çocukluğumdan beri yaşadığım ve ölene kadar da yaşamaya devam edeceğim Çayırova'ma hizmet etme imkanını rabbim bana verdi. Bizler hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan, 5 sene önce sizlere sunduğumuz beyannamemizdeki projelerimizden daha fazlasını yaptık ve sizlerin huzurunuza çıktık. Bize emanet ettiğiniz belediye kurumunun hakkını en güzel şekliyle savunduk. İlçemizi ve yavrularımızı geleceğe hazırlamayı düşündük. Önümüzdeki dönemde de sizlerin başınızı öne eğdirecek hiçbir yanlış işin içine girmeyeceğim. Bizler makam ve mevkii peşinde değiliz. Sadece hakkın rızasını almak istiyoruz. Hakkın rızasını almak da halkın rızasını almaktan geçiyor, bu düsturla çalışıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, günün anısına hep birlikte fotoğraf çekildi ve alanda bulunan vatandaşları selamlayarak, karanfil dağıttı. - KOCAELİ
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