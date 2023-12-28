ÇAYKUR'daki mevsimlik işçiler çalışma dönemlerinin yeniden düzenlenmesini istiyor

RİZE - ÇAYKUR'un 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nda vardiyalı çalışan işçiler, sürekli yılın aynı döneminde çalıştırılmalarına tepki göstererek çalışma dönemlerinin düzeltilmesini talep etti.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nda mevsimlik çalışan işçiler, yılın hep aynı döneminde çalıştırılmaya tepki gösterdi. Haziran ayından sonra işe giren işçiler yerini Ocak ayında diğer vardiya arkadaşlarına devrediyor. Aynı işçiler tekrar işe Haziran ayında dönüyor ve bu durumda işçiler arasında mağduriyete sebep oluyor. Her yıl aynı dönemde işe giren işçiler bu durumun bir an evvel düzeltilmesini isteyerek bir dönem kış mevsiminde çalışan işçinin sonrasında yaz döneminde çalışması gerektiğini savunuyor.

Çalıştıkları 6 ayın ardından Rize'de iş bulmanın zor olduğuna değinen mevsimlik işçi Togay Muratoğlu, tüm müracaatları yaptıklarını ve biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini savunarak "Biz emekçi ÇAYKUR işçileri olarak geçen yıl bu fabrikaya kurayla giriş yaptık. Bir yaz-kış muhabbeti ortaya çıktı. Biz yazın çalıştık ama aslında listelerde bizim giriş çıkış yapmamız gerekiyordu. Maalesef olmadı. Biz bu sene olacağını umut ettik ama olmadı. Malum Rize'de iş bulmak kolay. İlçelerden gelen arkadaşlarımız var. Biz bütün hukuki haklarımızı kullanmaya çalıştık, kullandık da. CİMER'e müracaat ettik, olmadı. Fabrikaya dilekçe yazdık. Cevap almadık. Genel müdürlükle görüşen arkadaşlarımız oldu. Siyasetle görüşenler oldu. Maalesef hiçbir sonuç alamadık. 100. Yıl paketleme fabrikasında dışarıda olan arkadaşlarla bizim asla bir problemimiz yok. Onlar da bizim gibi emekçiler. Biz de diyoruz ki yaz-kış ayarlaması neye göre yapılıyor. Burada bir haksızlık yok mu? Hem yetkililere hem de kamuoyuna soruyoruz. Biz neden hep yazın çalışıyoruz? Onlar neden hep kışın çalışıyorlar? Bu sorunun çözülmesini rica ediyoruz. Bizde onlar gibi emekçiyiz. ÇAYKUR bizim gözbebeğimiz. Orada hakkaniyetin olması gerekiyor. Almış oldukları kararı bir kez daha gözden geçirmelerini rica ediyoruz" dedi.

İlçelerden gelip paketleme fabrikasında çalışan işçiler olduğuna dikkat çeken Muratoğlu "Emekçiler olarak onlarla konuştuk. Belki de onlar bizi anlamadılar. Biz fazla çalışalım demiyoruz. Yaz kış düzenlemesini bir hakkaniyet içerisinde yapmalarını rica ediyoruz. Onun için burada toplandık. Bizim tek amacımız, hakkaniyetin uygulanması. Nasıl ki Ardeşen'den, Hemşin'den, Fındıklı'dan, Pazar'dan gelip buralarda fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız bir düzenleme bekliyorsa, kışında çalışma hakları var. Bu düzenlemeyi ısrarla istiyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Görünen o ki bu senede olmayacak. Biz sadece burada 3. Vardiya olarak buradayız. Bu sorun 1 ve 2. Vardiyanın da sorunu. İnşallah bu sorun çözülür. Toplamda çıkacak olan 374 tane işçi var. Zaten çıkış listeleri asıldı ama işin garibi giriş listeleri asılmadı. Herhalde moral bozukluğu olmasın diye ama bir çok arkadaşın motivasyonu düştü. Biz sadece haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Yetkili kim varsa düşünsünler ve yaz kış düzenlenmesini yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Sorunun çözülmesi adına başvuruların yapıldığını kaydeden bir başka mevsimlik işçi ise Cengiz Çelik "Bu sorunun düzelmesi adına çok çaba gösterdik. Birçok yere başvuru yaptık. Sorunlarımızı ifade ettik. Çözülmesi adına da gayre gösterdik. Görüyorum ki çabamız tamamen hüsrana dönüştü. İfade edilen birçok şeyin arkasındayım" diye konuştu.

100. Yıl Paketleme Fabrikası'nda çalışan mevsimlik işçi Oğuzhan Demir ise "Biz eşitlikten yanayız. Kışın giren grup mağdur da olsun istemiyoruz. Hatta bize kura olsun diye de söylendi. Kurada bana çıkınca kışın olan arkadaş mağdur oluyor. Onu da istemiyoruz. Bir kış onlar çalışsın bir kış biz çalışalım. Bu şekilde olması içinde ister istemez bir yıl doluyor. 12 ay faaliyet gösteren bir fabrika burası. 6 aylık işçiyle çözülebilecek bir durumda değil. Burada kadro istemiş gibi olacağız ama 8-10 ay çalışmak lazım ya da kadro verilmesi gerekiyor. 6 ay bir işçiyi aldığın zaman ister istemez diğer işçi mağdur oluyor" şeklinde konuştu.