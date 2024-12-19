Cazibe Restaurant, Özel Çocukları Misafir Etti - Son Dakika
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Yerel

Cazibe Restaurant, Özel Çocukları Misafir Etti

Cazibe Restaurant, Özel Çocukları Misafir Etti

Elazığ'daki Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon işletmesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu'ndan özel çocukları ağırladı. İşletme Sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek, çocukların keyifli vakit geçirdiğini ve sosyal farkındalık oluşturduklarını belirtti. Öğretmen Bilge Demli Kilimci ise Cazibe'nin nazik ev sahipliğine teşekkür etti.

19.12.2024 14:39
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Elazığ'da faaliyet gösteren Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon işletmesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bir etkinlik düzenleyerek özel çocukları misafir etti.

Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu'nda eğitim gören özel çocukları Cazibe'de ağırladıklarını belirten İşletme Sorumlusu Muhammed Kadri Çiçek, çocukların keyifli vakit geçirdiklerini aktardı. Sadece damak tatlarına uygun lezzetler sunmadıklarını aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal farkındalık oluşturduklarını kaydeden Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cazibe olarak faaliyete başladığımız günden bu yana hem sektörde fark oluşturduk hem de damak tatlarına uygun lezzetleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz işletmemizde yeme-içme sektörlerinin dışında poligon ve av market olarak da hizmet veriyoruz. Buraya gelen vatandaşlar hem yemeğini yiyor, hem içeceğini içiyor, aynı zamanda poligonda atışını yapıyor, av bayimizden alışverişini yapıyor. Burası tam anlamıyla bir kompleks. Tüm vatandaşlarımızı bu vesileyle Cazibe'ye bekliyoruz. Bu düşüncelerle bugün buraya gelen değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Programı düzenleyen Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu öğretmenlerinden Bilge Demli Kilimci güzel bir program yaptıklarını kaydederek nazik ev sahiplikleri için Cazibe ailesine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cazibe Restaurant, Özel Çocukları Misafir Etti - Son Dakika

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