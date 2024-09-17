ÇEDAŞ'ta Yeni Genel Müdür Mustafa Altun - Son Dakika
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ÇEDAŞ'ta Yeni Genel Müdür Mustafa Altun

ÇEDAŞ\'ta Yeni Genel Müdür Mustafa Altun

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım görevden ayrıldı, 23 yıllık deneyime sahip Mustafa Altun atandı.

17.09.2024 14:47
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Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye kesintisiz, güvenli ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak hedefi ile faaliyet gösteren ÇEDAŞ'ta Genel Müdürlük görevini enerji sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Mustafa Altun üstlendi.

Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketlerinden Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (ÇEDAŞ) üst düzey yönetimde görev değişimine gidildi. 2018'den bu yana ÇEDAŞ'ta Genel Müdür olarak görev yapan Niyazi Kıvılcım, Çamlıbel Bölge'den Sorumlu CK Enerji Yönetim Danışmanlığı görevine getirilerken, şirketin yeni genel müdürü enerji sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Mustafa Altun oldu.

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan, aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisans yapan Mustafa Altun, profesyonel iş hayatına 2001 yılında enerji sektörüyle adım attı. CK Enerji Ailesi'ne 2015 yılında Alanya Proje Tesis Yöneticisi olarak katılan Altun, 2016-2021 yıllarında ÇEDAŞ'ta, 2021-2024 yılları arasında ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bünyesinde Yatırım Direktörü olarak hizmet verdi. Pek çok başarılı projeye imza atan Altun, son olarak 2024 yılında CK Enerji bünyesinde Yönetim Danışmanı olarak görev yapıyordu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Mustafa Altun, Ekonomi, Enerji, Yozgat, Yerel, Yaşam, Tokat, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇEDAŞ'ta Yeni Genel Müdür Mustafa Altun - Son Dakika

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