ÇEDES Projesi Yıl Sonu Kapanış Programı

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlenen yıl sonu kapanış programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılırken, proje kapsamında elde edilen kazanımlar da paylaşıldı. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, program süresince öğrencilerle yakından ilgilenerek düzenlenen etkinliklere katıldı ve onların heyecanına ortak oldu.

Eğitim hayatının yalnızca akademik başarılarla sınırlı olmadığını belirten Kaymakam Kahraman, değerler eğitiminin bireylerin kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. ÇEDES Projesi'nin öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu vurgulayan Kahraman, bu tür çalışmaların geleceğin bilinçli ve sorumluluk sahibi nesillerinin yetişmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler, sosyal ve kültürel etkinlikler büyük beğeni topladı. Öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri sergileme fırsatı bulurken, etkinlik alanında renkli görüntüler oluştu.

Öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve düşüncelerini dinleyen Kaymakam Kahraman, eğitim camiasının özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere ve programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yıl sonu kapanış programı, öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Program, öğrencilerin hem eğlenip hem de değerler eğitimi kapsamında edindikleri kazanımları paylaşmaları açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi. - KARS