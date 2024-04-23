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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar bayram heyecanını doyasıya yaşadılar.

Çekmeköy Belediyesi'nin Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında sihirbaz, kukla ve halk dansları gösterileri sahnelendi. Yüz boyama, kum boyama, resim çizme, mozaik, toka yapma, tohum topu atölyelerinde keyifli anlar geçiren minikler, alanda bulunan maskotlar ile fotoğraf çektirip dans ettiler.

Şenlik alanında çocuklarla buluşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün bir asır önce ülkemizin karanlıktan çıkıp aydınlığa yönelmesi, Gazi Mustafa Kemal Paşamızın, çocuklara armağan ettiği güzel bir bayram. Bugün onun sevincini yaşıyoruz. Mühim olan, Çekmeköy'de sevgiyi, barışı ve huzuru aşılamamız. Bugün burada insanların gerçekten gülmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Harika bir bayram. Çocuklar geleceğimiz, gelecek nesillerimiz. Bizim de onlara bir gelecek hazırlamamız en büyük görevlerimizden bir tanesi. Bugün çocuklarımızı bir araya getirdik. Müzikler eşliğinde harika bir şenlik var. Çocuklarımız ve ailelerimiz bayramın ruhuna uygun şekilde eğleniyorlar. Şenliğimizin finalini akşam Aydilge konserimizle yapacağız. Herkesin doyasıya eğlendiği güzel bir gün olmasını diliyorum" dedi.

Şenliğe katılan çocuklar ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Taha Yılmaz: "Çok güzel eğleniyoruz. Aktiviteler var ve gayet eğlenceli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz, çünkü bugünü bize armağan etti. Bugün çocukların günü çocuklar eğlenmeli."

-Selim Ayaz Akdağ: "Okullar tatil oldu, Atatürk'ün verdiği bayram için teşekkür ediyoruz. Bugün burada gösteriler var. Biz de gösterileri izlemeye geldik, eğleniyoruz."

Binlerce Çekmeköylünün katıldığı Çocuk Şenliği, Masalbozanlar konseriyle sona erdi.