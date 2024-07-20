Çekmeköy Belediyesi'nden Zeki Velidi Togan Parkı'na altyapı ve sulama çalışmaları - Son Dakika
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Yerel

Çekmeköy Belediyesi'nden Zeki Velidi Togan Parkı'na altyapı ve sulama çalışmaları

Çekmeköy Belediyesi\'nden Zeki Velidi Togan Parkı\'na altyapı ve sulama çalışmaları

Çekmeköy Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesiyle akaryakıt istasyonu olmaktan kurtulan Zeki Velidi Togan Parkı'na altyapı ve sulama sistemleri kurulmadığı belirlendi. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, parkın sulama sistemi ve altyapısı ile ilgili çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

20.07.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesiyle akaryakıt istasyonu olmaktan kurtulan Zeki Velidi Togan Parkı'na altyapı ve sulama sistemleri kurulmadığı belirlendi. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bu parkı ranta değil çocuklara kazandırdık. Ancak sonradan gördük ki sadece bu parkımız değil birçok parkımızda bakım için gerekli altyapı ve sulama sistemleri kurulmamış. Ekip arkadaşlarımızla görüşüp gerekli talimatları verdik parkın sulama sistemi ve altyapısı ile ilgili çalışmaları başlattık" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda ilçenin öncelikli sorunlarını çözmek için harekete geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Nisan ayında Belediye Meclisi'ni olağanüstü topladı. Toplantıda, akaryakıtn istasyonu yapılmak istenen parkın yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak kalması oy çokluğuyla karar bağlanmıştı.

Parkı halkın kullanıma açan ve çocukların oyun oynayıp keyifli vakit geçirebilmesi için revize çalışmaları yapmak isteyen Belediye, bu kez parkta sulama sistemi ve yetersiz altyapı sorunuyla karşılaştı.

"Altyapı ve sulama sistemi yok"

Başkan Çerkez, "Göreve geldiğimizde Cekmeköy'deki özel alanlara ve parklara büyük hassasiyet göstermemiz gerektiğini biliyorduk. Mimar Sinan Mahallemizde bulunan Zeki Velidi Togan Parkı'nın mahkeme kararlarına rağmen birilerine benzin istasyonu olarak Verilmek istenmesi hadisesi seçim öncesi ve sonrasında dikkatimizi çeken en büyük olaydı. Seçim sonrası olağanüstü meclis toplantımızda bu parkın yeniden çocuklara verilmesi için çalışma başlattık. Mahkeme kararlarını bir köşeye koyup, meclisimizde aldığımız kararla bu parkı ranta değil çocuklara kazandırdık. Ancak sonradan gördük ki sadece bu parkımız değil birçok parkımızda bakım için gerekli altyapı ve sulama sistemleri kurulmamış. Ekip arkadaşlarımızla görüşüp gerekli talimatları verdik parkın sulama sistemi ve altyapısı ile ilgili çalışmaları başlattık. En kısa zamanda evlatlarımızın ve komşularımızın sağlıklı nefes alıp yürüyüp oyun oynayabilecekleri bir ortam oluşturulacağız" dedi.

Başkan Çerkez talimat verdi, eksikler giderilmeye başlandı

Park içerisindeki sararmış ve ömrünü tamamlamış yeşil alanı yenileme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, Başkan Orhan Çerkez'in talimatıyla, yetersiz altyapı ve sulama sistemleri için de çalışmalara başladı. 4200 metrekare alanda bulunan parkta, 2540 metrekare alan yeşil alanın sulanması için İSKİ ile görüşülüp yeni sulama hatları parka entegre ediliyor. Yoğun şekilde devam eden çalışmalar sonrasında park olması gerektiği gibi yeşil bir görüntüye kavuşacak.

Vatandaş yeşil alan istiyor

Çekmeköylü vatandaşlar da konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-İnci Ünal: "Benzin istasyonu olmadı, daha iyi oldu. Herkes gelip oturup eğleniyor. Burası yeşil olursa daha güzel olur vakit geçirilir. Herkes burada vakit geçirmek ister. Çok gelip gidiyoruz yürüyüş yapıyoruz yeşil olursa çok seviniriz."

-İsmet İşçi: "Buranın park olarak kalması çok doğru bir karar. Buraya benzin istasyonu yakışmaz. Vatandaşların toplanıp oturup sohbet edip vakit geçireceği bir yer burası. Bu konuda Orhan başkanı takdir ediyorum. Her gün geçtiğimi nokta, temizlenmiyordu pislik içindeydi. Çalışma yoktu. Temizlik çözüldü yeşil de olursa  bundan sonra inşallah çok daha iyi olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi'nden Zeki Velidi Togan Parkı'na altyapı ve sulama çalışmaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy Belediyesi'nden Zeki Velidi Togan Parkı'na altyapı ve sulama çalışmaları - Son Dakika
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