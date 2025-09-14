Çekmeköy'de Car Fest 2025 Rüzgârı: Modifiyeli Araçlarla Dolu Bir Gün - Son Dakika
Yerel

Çekmeköy'de Car Fest 2025 Rüzgârı: Modifiyeli Araçlarla Dolu Bir Gün

Çekmeköy\'de Car Fest 2025 Rüzgârı: Modifiyeli Araçlarla Dolu Bir Gün
14.09.2025 19:33  Güncelleme: 19:41
Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Car Fest 2025, yüzlerce modifiyeli araçla binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Gençlerin hayallerini ve emeklerini sergilediği etkinlikte, TOGG marka aracın modifikasyonu dikkat çekti.

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Car Fest 2025'de yüzlerce modifiyeli araç yer aldı. Etkinlik dron ile havadan da görüntülendi.

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Belediye Bahçesi Kent Park'ta düzenlenen Çekmeköy Car Fest, 7'den 70'e binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Trafiğe kapalı ve tüm güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilen organizasyon, gençlerin kendilerini ifade ettikleri renkli bir etkinlik oldu. Festival alanında sergilenen yaklaşık 300 araç, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Gençler, kendi emekleriyle aldıkları otomobilleri ses sisteminden boyasına kadar büyük bir özveriyle modifiye ederek, birbirinden dikkat çekici tasarımları Çekmeköylülerle buluşturdu. Etkinliğe katılan Zahit Bakal'ın TOGG marka aracı ise görenleri mest etti. Havalı süspansiyon takılan ve jantı değiştirilen TOGG katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinlikle ilgili konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün burada gençlerimizin kendi emekleriyle ortaya koydukları, onların hayallerini, alın terlerini ve heyecanlarını yansıtan çok özel bir organizasyona hep birlikte tanıklık ediyoruz. Trafiğe kapalı bir alanda, güvenlik önlemlerimizi alarak düzenlediğimiz bu etkinlikte yaklaşık 300 araç yer alıyor. Gençlerimiz, büyük bir özveriyle boyasından ses sistemine kadar her ayrıntısını kendi elleriyle hazırladıkları otomobilleriyle rengarenk bir atmosfer oluşturuyor" dedi.

"Şu anda aracın üzerinde havalı süspansiyon ve jant-lastik değişimi bulunuyor"

TOGG aracına süspansiyon takan Zahit Bakal, aracının üzerinde havalı süspansiyon ve jant-lastik değişimi bulunduğunu ifade ederek, "Daha tam anlamıyla modifiye yapmadık, sadece başlangıcını yaptık. Şu ana kadar jant değişimi, havalı süspansiyon sistemi ve görsel olarak egzoz sistemini ekledik. Ancak bundan sonraki planlarımız biraz daha farklı. Aracın renk değişimini yapacağız ve yerli, milli kimliğini vurgulamak için üzerine Türkü simgeleyecek bir kurt resmi çizmeyi düşünüyoruz. Şu anda aracın üzerinde havalı süspansiyon ve jant-lastik değişimi bulunuyor. Görsel olarak yalnızca bunlar yapıldı. Bir sonraki aşamamız ise aracın dış görünüşünü tamamen değiştirmek olacak. Şu an için Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.

Yarışmaya katılan Tunahan Turan ise, aracına oldukça masraf yaptığını söyleyerek, "Bizimki Tofaş Doğan marka bir araç. 90'lar klasiği, etiket olarak bu etkinlikte. Etkinlikteki tek etiket araba. Aracın üzerinde bir araç masrafı daha var. Aracın güncel değeri 400 bin lira. Aracın üzerindeki malzemeler de 300-350 bin lira değerinde. Şu an 700-750 bin lira bandında bir para isteyebilirim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çekmeköy, Otomobil, TOGG

Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Car Fest 2025 Rüzgârı: Modifiyeli Araçlarla Dolu Bir Gün - Son Dakika

Çekmeköy'de Car Fest 2025 Rüzgârı: Modifiyeli Araçlarla Dolu Bir Gün
