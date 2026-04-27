Çekmeköy'de gökyüzü çocukların bayramına sahne oldu

Çekmeköy\'de gökyüzü çocukların bayramına sahne oldu
27.04.2026 11:49  Güncelleme: 11:53
Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu uçurtmalarla gökyüzüne taşındı.

Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu uçurtmalarla gökyüzüne taşındı. Dört gün süren etkinliklerde yaklaşık 20 bin çocuk doyasıya eğlenirken "23 Nisan Uçurtma Şenliği" ile yüzlerce çocuk aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel havanın tadını uçurtma uçurarak çıkardı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, "23 Nisan Uçurtma Şenliği" ile sona erdi. Dört gün boyunca sırasıyla Kent Park, Doğa Park ve Cemal Güngör Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Şenliğin final günü Kent Park'ta yoğun katılımla düzenlenen uçurtma etkinliğinde binlerce uçurtma çocuklara dağıtıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Uçurtma dağıtan ve çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Çerkez, alandaki neşeye eşlik etti. Ayrıca çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunuldu. Etkinlikler boyunca kurulan atölye ve oyun alanlarında çocuklar eğlenceye doydu. Şişme oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon atölyesi, animasyon gösterileri ve palyaço performanslarıyla renklenen şenlikte aileler de keyifli vakit geçirdi. Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyen çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

"Çocukların yüzünün gülmesi, ailelerin tebessümle bizlere bakması bizleri mutlu ediyor"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy'ün her mahallesinden vatandaşların bir araya gelip sosyalleştiği bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğu paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Çekmeköy'ümüzün çeşitli bölgelerinde vatandaşımızın rahat ulaşım sağlayabileceği yerlerde dört gün boyunca festivalimizi gerçekleştirdik. 20 bine yakın çocuğumuzu burada misafir ettik. Çocukların yüzünün gülmesi, ailelerin tebessümle bakması bizleri mutlu ediyor. Belediyenin görevleri yalnızca hizmetlerin devamı değil, bazen bu tür etkinlikler de halkımıza büyük fayda sağlıyor. Bizim için uçurtma şenliği özgürlüğün, mutluluğun bir simgesidir. Ailelerin bir araya gelip sosyalleşmesi, onların yüzünün gülmesi, hayata olumlu bakması bizi çok mutlu ediyor. İnsanlarımız Çekmeköy'ün her mahallesinden bir araya gelip sosyalleşiyorlar, paylaşımda bulunuyorlar, sevgide bulunuyorlar. İnsanların böyle etkinliklerde bir araya gelmesi, gelecek nesiller için de bir şehir kültürü oluşmasına ve komşuluk geleneğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Görüyoruz insanlar cıvıl cıvıl, çocuklar cıvıl cıvıl, insanların yüzü gülüyor, hava güzel, insanların morali güzel. Umarım geleceğimiz de güzel olur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çekmeköy'de gökyüzü çocukların bayramına sahne oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çekmeköy'de gökyüzü çocukların bayramına sahne oldu - Son Dakika
