Çekmeköy'de Paniğe Neden Olan Kurt Yakalandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Paniğe Neden Olan Kurt Yakalandı

Çekmeköy\'de Paniğe Neden Olan Kurt Yakalandı

Çekmeköy'ün Çatalmeşe Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından görüntülenen kurt, belediye veteriner ekipleri tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Uzman ekip, kurtu anestezi ile bayıltarak aldı ve yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

22.11.2024 13:56  Güncelleme: 14:01
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Çekmeköy'de şehre inen ve vatandaşlar tarafından paniğe neden olan kurt, Çekmeköy Belediyesi veteriner ekipleri tarafından yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'ün Çatalmeşe Mahallesi'nde şehre inen kurt vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenmişti. Vatandaşların şaşkınlık ve panikle takip ettiği olayı inceleyen Çekmeköy Belediyesi veterinerlik ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışma ile akşam saatlerinde kurdu yakaladı. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma ile yakalan kurt, Ömerli Geçici Hayvan Bakımevi'ne alındı. Burada misafir edilen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"Köpekler ile beraber oyun oynamakta ve sosyalleşmekteydi"

Kurdu yakalayan ekip içerisinde bulunan Veteriner Hekim İsmail İnce, "Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi'nde uzunca süredir başıboş olarak gezmekte olan bir kurt ihbarı almaktaydık. Son 15 gün içerisinde de bu şikayetler gittikçe artmaya başladı. Dün de bir vatandaşımıza saldırma girişiminden sonra bu yabani hayvanımız yakalamak için bir çalışma başlattık. Başlattığımız çalışma sonrasında yaban hayvanımıza bakmak ve nerelerde kaldığını, nerelerde saklandığını tespit etmek için bölgeye gittik. Yaban hayvanımız diğer köpekler ile beraber oyun oynamakta ve sosyalleşmekteydi. Fakat ne kadar oyun oynamaya çalışsa da bir yabani hayvan olduğu için bir risk teşkil ediyordu. Bundan dolayı yaban hayvanımızı anestezi eşliğinde iğne ile bayıltarak zapturapt altına aldık, bakımevimize getirdik" dedi.

Yavruyken insanlarla iç içe yaşamış

Veteriner Hekim İsmail İnce, "Bakımevimizde yaptığımız tetkikler ile genel muayenesini gerçekleştirdik, kan değerlerine baktık. Genel muayenesinde herhangi bir sağlık problemi yoktu, kan sonuçlarında da bütün değerlerimiz normal parametreler içerisindeydi. Milli Parklara haber verdik; ertesi gün sabah ekiplerini yönlendirerek yaban hayvanımızı bizden teslim aldı. Yaban hayvanlarımız normalde insanlardan ürkerler ve kaçarlar ama bu yaban hayvanımız bir buçuk aydır yavruluktan itibaren bu bölgede olduğu için hem sokak hayvanlarına alışmış hem de insanlara alışmış. Kaçma gibi bir durumu yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Paniğe Neden Olan Kurt Yakalandı - Son Dakika

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