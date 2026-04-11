Çelikhan\'da Nisan\'da Kar Yağışı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçe halkı 11 Nisan sabahı güne kar yağışıyla uyandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çelikhan'ın yüksek kesimlerinde yağıştan dolayı kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. İlçe halkı ilk defa Nisan ayında kar yağışıyla karşılaştıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?