Çelikler Holding, Sendikanın Açıklamalarını Yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çelikler Holding, Sendikanın Açıklamalarını Yanıtladı

Çelikler Holding, Sendikanın Açıklamalarını Yanıtladı

Çelikler Holding, Tes-İş Sendikasının üyelerinin ücret ve çalışma şartlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Şirket, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bilgi kirliliğini önlemek amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti. Ayrıca, sendikanın eylemlerini provokasyon ve tahrik olarak nitelendirerek yasa ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

08.03.2024 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çelikler Holding, Tes-İş Sendikasının 7 Mart 2024 tarihli basın açıklamasında Kütahya Seyitömer, Tunçbilek ve Bursa Orhaneli Termik Santrallerinde çalışan üyelerinin sözde insan onuruna yakışmayan ücret ve çalışma şartları karşısında mağdur olduğunu belirtmesi üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Çelikler Holding'den yapılan açıklamada, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Seyitömer, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinde son günlerde gerçeği yansıtmayan açıklamalar ve yapılan eylemlerden dolayı bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı yapma zorunluluğunun hasıl olduğuna vurgu yapıldı.

"İş yerlerinin huzurunu bozmaya yönelik bir provokasyondur"

2024 Ocak ayı itibarıyla santrallerde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Mart ayı itibarıyla Seyitömer termik santralimizde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Tunçbilek ve Orhaneli termik santrallerimizde ise toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 2024 Kasım ayı itibarıyla yapılması gerekirken, bu konunun da şimdi gündeme getirilmesi iş yerlerinin huzurunu bozmaya yönelik bir provokasyondur."

"Söz konusu ifadeler ve suçlamalar hiçbir şekilde gerçekle uyuşmamaktadır"

Söz konusu basın bültenindeki ifadelerin ve suçlamaların hiçbir şekilde gerçekle uyuşmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Sendikanın yaptığı basın açıklamasının ilk paragrafında "insan onuruna yakışır ücret ve çalışma şartları" istenildiği belirtilmiş, ayrıntı verilmemiştir. Sendika ile karşılıklı anlaşma ile yapılan sözleşmede kabul ettiği zam oranı yüzde 6 iken hiçbir çalışma arkadaşımıza ayrım yapmadan yüzde 50 zam uygulanmıştır" denildi.

"Temiz içme suyu, ulaşım, yemek ve iş kıyafeti" ifadesinde bahsedilen konu gerçek dışıdır"

İş yerlerindeki kullanılan içme sularının TS266 standardının sağlandığı ve düzenli olarak İl Sağlık Müdürlükleri tarafından numune alınıp ve denetlendiği belirtilen açıklamada, " Yemek konusu ile alakalı olarak tüm malzemeler 1. Sınıf olarak alınmakta ve hijyen şartlarına uyularak gıda mühendislerinin kontrolünde pişirilmektedir ve işletme müdür ve yöneticileri de aynı yemeği yemektedir. Ulaşım ile alakalı olarak işçilerimizin iş yerlerine güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla iş yerlerimizdeki tüm servis araçlarımız 2023 yılında yenilenmiştir. İş kıyafeti konusunda çalışma arkadaşlarımıza yazlık ve kışlık iş kıyafetleri standartlarına uygun olarak temin edilmekte ve düzenli olarak dağıtılmaktadır. Özetle, yaklaşık 11 yıldır beraber çalışmakta olduğumuz onurlu ve vefalı çalışma arkadaşlarımızla yukarıda bahsi geçen asılsız konularla alakalı hiçbir sorun yaşanmamasına rağmen, bu dönemde bu tarz konuların gündeme getirilmesindeki amacın ne olduğunu anlamak mümkün değildir. İşveren tüm sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği halde sendika yetkililerinin asılsız suçlama ve taleplerinin gerçek dışı olduğu görülmektedir."

"Sendikanın yasa ve hukuka aykırı olarak yapmış olduğu bu eylemler sadece provokasyon ve tahriktir"

Açıklamada, "Kanun ve hukuk açıkça belirmiştir ki işyerinde sendika ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlanmaz ise konu kanunca belirtilen hakem heyetine gider ve heyetin almış olduğu karar iki tarafı da bağlar. Bunun dışında yapılan eylemler işyerini ve iş düzenini bozacağından kanun ve hukukça yasaklanmıştır. Ülkemizdeki faaliyet gösteren bütün sendikalar kanun ve hukuk çerçevesinde hareket ederken Tes-İş Sendikası yöneticilerinin yaptıkları bu kanunsuz eylemlerle ne planladığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

"Sendikanın seçimler nedeniyle seçim fırsatçılığı yapmaktadır"

Açıklamada, "Sendikanın Ülkemizdeki yaklaşan seçimler nedeniyle seçim fırsatçılığı yapıp işletmedeki düzen ve intizamı, iş güvenliği ve ülkemizin enerji arz güvenliğini tehdit etmek isteği ortadadır. İşyerinde kanunen grev yapması yasak olan personellerimizin sendika tarafından bu eylemlere katılmaya zorlanması çalışanlarımızın huzurunu bozup onların lehine bir durum oluşturmamaktadır. Sendika yöneticilerinin yapmış olduğu bu tahrikler, karmaşa çıkartmaktan ve işyerindeki düzeni bozmaktan başka bir şey değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Çelikler Holding, Sendika, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çelikler Holding, Sendikanın Açıklamalarını Yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Seçim Bürosu Van İpekyolu'nda açıldı
    27 Şub AK Parti Seçim Bürosu Van İpekyolu'nda açıldı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde AK Parti Seçim Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, 13 ilçede zafer kazanmayı hedeflediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise yerel seçimlerin farklı olacağını belirterek, destek beklediklerini dile getirdi.

  • DEM Parti, İzmit Belediye Başkan adayını geri çekti
    27 Şub DEM Parti, İzmit Belediye Başkan adayını geri çekti

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmit Belediye Başkan adayı Avukat Gencer Demirkaya'nın adaylığını çekme kararı aldı. Parti, CHP'nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet'i destekleyeceğini duyurdu. DEM Parti, İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından adayını geri çekti.

  • Antalya 19 Platformu, Antalya ve Çorum arasında daha etkili çalışmalar yapacak
    27 Şub Antalya 19 Platformu, Antalya ve Çorum arasında daha etkili çalışmalar yapacak

    Antalya 19 Platformu Başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya'da yaşayan 27 bin 699 Çorumlu olduğunu belirterek, iki kent arasında her alanda daha etkili çalışmalar yapacaklarını söyledi. Platformun üçüncü toplantısında, Antalya ve Çorum'un tanıtımı, kültürel etkinlikler, doğa koruma ve mutfak kültürü gibi konular ele alındı.

  • Koruma altındaki Karayaka koyun ırkının adını taşıyan belde
    27 Şub Koruma altındaki Karayaka koyun ırkının adını taşıyan belde

    Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve kendine özgü bir koyun ırkını temsil eden bir belde, adını Karayaka ırkı kuzularından almıştır. Karayaka ırkı, Türkiye'nin diğer bölgelerinde bulunmayan özel bir koyun türüdür ve beldenin adını taşıyarak bir kültürel miras haline gelmiştir. Devlet tarafından koruma altına alınan bu nadir ırk, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Belde sakinleri, Karayaka ırkının korunması için çeşitli tedbirler almakta ve bu ırkın geleceğini güvence altına almaktadır.

  • Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü kabul etti
    27 Şub Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Satılmış Cem Öksüz'ü kabul etti

    Vali Ekici, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artması gerektiğini vurgulayarak Öksüz'ün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ise KTSO Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret ederek kentin kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin önemini vurguladı ve destek istedi.

  • İsrail'de yerel seçimler saldırılar ve çatışmaların gölgesinde başladı
    27 Şub İsrail'de yerel seçimler saldırılar ve çatışmaların gölgesinde başladı

    İsrail halkı, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Lübnan sınırındaki çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemine başladı. Seçimler, saldırılar ve çatışmalar nedeniyle ertelenmişti. Ülkede 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Seçim sonuçlarının açıklanması ise çifte zarflı oyların sayımı nedeniyle bir hafta sonra bekleniyor.

  • Mersin ve Oberhausen Belediyeleri İklim Eğitimi Projesi İçin İş Birliği Yaptı
    27 Şub Mersin ve Oberhausen Belediyeleri İklim Eğitimi Projesi İçin İş Birliği Yaptı

    Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Oberhausen Belediyesi arasında gerçekleştirilen 'İklim Eğitimi ve İklim Diyaloğu Güçlendirme Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda iklim değişiklikleri ve çevre konuları ele alındı.

  • Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye insani yardım bıraktı
    27 Şub Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye insani yardım bıraktı

    Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardım ulaştırmak üzere dört uçakla havadan bırakma işlemi gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri, İsrail saldırılarına maruz kalan yerel halkın acılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Operasyon, 4 adet C130 uçağı tarafından gerçekleştirildi.

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Konaklar Mahallesi'ni ziyaret etti
    27 Şub Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Konaklar Mahallesi'ni ziyaret etti

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, saha çözüm ekibiyle Konaklar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

  • Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hadimlili vatandaşları CHP'ye katıldıkları için kutladı
    27 Şub Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hadimlili vatandaşları CHP'ye katıldıkları için kutladı

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü'ne yeni katılan Hadimlili vatandaşlarla bir araya gelerek rozetlerini taktı. Başkan Günel, 'Aramıza hoş geldiniz. Sizleri CHP çatısı altında görmekten dolayı mutluluk duyuyorum' dedi.

  • Türkiye Genelinde Parçalı ve Yer Yer Sağanak Yağışlı Hava Bekleniyor
    27 Şub Türkiye Genelinde Parçalı ve Yer Yer Sağanak Yağışlı Hava Bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey ve batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekildedir: Ankara 15°C, İstanbul 14°C, İzmir 20°C, Adana 20°C, Antalya 19°C, Samsun 15°C, Trabzon 15°C, Erzurum 3°C, Diyarbakır 12°C.

  • Meta, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sahte içeriklere karşı yapay zeka ile mücadele edecek
    27 Şub Meta, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sahte içeriklere karşı yapay zeka ile mücadele edecek

    Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında yapay zeka ile üretilen sahte içeriklerle mücadele etmek için bir ekip kuracağını duyurdu. Şirket, yapay zekanın seçmenleri kandırmak için kullanılabileceği endişesiyle harekete geçiyor. Ancak bazı uzmanlar, Meta'nın planının etkisiz olabileceğini belirtiyor. Meta'nın planı, AB'ye özel bir Seçim Operasyonları Merkezi kurmak ve potansiyel tehditleri tespit ederek önlemler almak üzerine odaklanıyor. Bununla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen sahte içeriklerle mücadele etmenin zorlukları da tartışılıyor.


20:40 Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü Başhekim yardımcısı kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
20:08 Seçil Erzan’dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:52 Canlı anlatım Mücadelede resmen gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede resmen gol yağmuru var
17:18 Arda Turan’dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım
21:01 Sanki Premier Lig Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı Sanki Premier Lig! Galatasaray-Rizespor maçında, ilk yarıdaki skor ağızları açık bıraktı
20:22 ABD’li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 21:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çelikler Holding, Sendikanın Açıklamalarını Yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement