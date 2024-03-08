Çelikler Holding, Sendikanın Açıklamalarını Yanıtladı

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Çelikler Holding, Tes-İş Sendikasının 7 Mart 2024 tarihli basın açıklamasında Kütahya Seyitömer, Tunçbilek ve Bursa Orhaneli Termik Santrallerinde çalışan üyelerinin sözde insan onuruna yakışmayan ücret ve çalışma şartları karşısında mağdur olduğunu belirtmesi üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Çelikler Holding'den yapılan açıklamada, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Seyitömer, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinde son günlerde gerçeği yansıtmayan açıklamalar ve yapılan eylemlerden dolayı bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı yapma zorunluluğunun hasıl olduğuna vurgu yapıldı.

"İş yerlerinin huzurunu bozmaya yönelik bir provokasyondur"

2024 Ocak ayı itibarıyla santrallerde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Mart ayı itibarıyla Seyitömer termik santralimizde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Tunçbilek ve Orhaneli termik santrallerimizde ise toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 2024 Kasım ayı itibarıyla yapılması gerekirken, bu konunun da şimdi gündeme getirilmesi iş yerlerinin huzurunu bozmaya yönelik bir provokasyondur."

"Söz konusu ifadeler ve suçlamalar hiçbir şekilde gerçekle uyuşmamaktadır"

Söz konusu basın bültenindeki ifadelerin ve suçlamaların hiçbir şekilde gerçekle uyuşmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Sendikanın yaptığı basın açıklamasının ilk paragrafında "insan onuruna yakışır ücret ve çalışma şartları" istenildiği belirtilmiş, ayrıntı verilmemiştir. Sendika ile karşılıklı anlaşma ile yapılan sözleşmede kabul ettiği zam oranı yüzde 6 iken hiçbir çalışma arkadaşımıza ayrım yapmadan yüzde 50 zam uygulanmıştır" denildi.

"Temiz içme suyu, ulaşım, yemek ve iş kıyafeti" ifadesinde bahsedilen konu gerçek dışıdır"

İş yerlerindeki kullanılan içme sularının TS266 standardının sağlandığı ve düzenli olarak İl Sağlık Müdürlükleri tarafından numune alınıp ve denetlendiği belirtilen açıklamada, " Yemek konusu ile alakalı olarak tüm malzemeler 1. Sınıf olarak alınmakta ve hijyen şartlarına uyularak gıda mühendislerinin kontrolünde pişirilmektedir ve işletme müdür ve yöneticileri de aynı yemeği yemektedir. Ulaşım ile alakalı olarak işçilerimizin iş yerlerine güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla iş yerlerimizdeki tüm servis araçlarımız 2023 yılında yenilenmiştir. İş kıyafeti konusunda çalışma arkadaşlarımıza yazlık ve kışlık iş kıyafetleri standartlarına uygun olarak temin edilmekte ve düzenli olarak dağıtılmaktadır. Özetle, yaklaşık 11 yıldır beraber çalışmakta olduğumuz onurlu ve vefalı çalışma arkadaşlarımızla yukarıda bahsi geçen asılsız konularla alakalı hiçbir sorun yaşanmamasına rağmen, bu dönemde bu tarz konuların gündeme getirilmesindeki amacın ne olduğunu anlamak mümkün değildir. İşveren tüm sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiği halde sendika yetkililerinin asılsız suçlama ve taleplerinin gerçek dışı olduğu görülmektedir."

"Sendikanın yasa ve hukuka aykırı olarak yapmış olduğu bu eylemler sadece provokasyon ve tahriktir"

Açıklamada, "Kanun ve hukuk açıkça belirmiştir ki işyerinde sendika ve işveren arasında karşılıklı anlaşma sağlanmaz ise konu kanunca belirtilen hakem heyetine gider ve heyetin almış olduğu karar iki tarafı da bağlar. Bunun dışında yapılan eylemler işyerini ve iş düzenini bozacağından kanun ve hukukça yasaklanmıştır. Ülkemizdeki faaliyet gösteren bütün sendikalar kanun ve hukuk çerçevesinde hareket ederken Tes-İş Sendikası yöneticilerinin yaptıkları bu kanunsuz eylemlerle ne planladığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

"Sendikanın seçimler nedeniyle seçim fırsatçılığı yapmaktadır"

Açıklamada, "Sendikanın Ülkemizdeki yaklaşan seçimler nedeniyle seçim fırsatçılığı yapıp işletmedeki düzen ve intizamı, iş güvenliği ve ülkemizin enerji arz güvenliğini tehdit etmek isteği ortadadır. İşyerinde kanunen grev yapması yasak olan personellerimizin sendika tarafından bu eylemlere katılmaya zorlanması çalışanlarımızın huzurunu bozup onların lehine bir durum oluşturmamaktadır. Sendika yöneticilerinin yapmış olduğu bu tahrikler, karmaşa çıkartmaktan ve işyerindeki düzeni bozmaktan başka bir şey değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA