Çeltik\'de 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konya'nın Çeltik ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Çeltik'deki 23 Nisan etkinlikleri, Çeltik 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı daha sonra Çeltik Belediyesi Kültür Merkezindeki salonda devam etti. Açılış konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından, temsili makam devri yapıldı. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Doğan Can Kandemir, Belediye Başkanı Ali Meşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA