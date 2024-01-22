 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde konser verdi

Kartal'ın sevilen sanatçılarından Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde büyük beğeni topladı. Konser, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Cemal Kaya, kendi bestelerinin yanı sıra sevilen türkülerini de seslendirdi ve Kartal dinleyicisi tarafından sık sık eşlik edildi. Konserin sonunda sanatçıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim edildi.

Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi\'nde konser verdi
22.01.2024 - 11:30,
Abone Ol

Kartal'ın sevilen sanatçılarından Cemal Kaya, kültür etkinlikleri kapsamında Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Konser, büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konsere türkü dostları yoğun ilgi gösterdi. Aralarında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan'ın da olduğu kalabalık bir dinleyici topluğunun katıldığı konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sahnede kendi bestelerinin yanı sıra sevilen pek çok türküyü de seslendiren Kaya'ya Kartal dinleyicisi de sık sık eşlik etti.

Konserin sonunda sanatçıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Yasin Ünder ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Gökhan Yüksel öncülüğünde sanatı ve sanatçıyı destekleyerek Kartal'da önemli işlere imza atacaklarını belirten Ünder, sanatçı Cemal Kaya'ya başarılı sahne performansı için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kartal Belediyesi, Cemal Kaya, Hürriyet, Sanat, Kültür, Etkinlik, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement