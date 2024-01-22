Cemal Kaya, Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi\'nde konser verdi

Kartal'ın sevilen sanatçılarından Cemal Kaya, kültür etkinlikleri kapsamında Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. Konser, büyük beğeni topladı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konsere türkü dostları yoğun ilgi gösterdi. Aralarında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan'ın da olduğu kalabalık bir dinleyici topluğunun katıldığı konser, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sahnede kendi bestelerinin yanı sıra sevilen pek çok türküyü de seslendiren Kaya'ya Kartal dinleyicisi de sık sık eşlik etti.

Konserin sonunda sanatçıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Yasin Ünder ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan tarafından çiçek takdim edildi. Başkan Gökhan Yüksel öncülüğünde sanatı ve sanatçıyı destekleyerek Kartal'da önemli işlere imza atacaklarını belirten Ünder, sanatçı Cemal Kaya'ya başarılı sahne performansı için teşekkür etti.