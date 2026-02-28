Vefatının 5. yılında Cemal Yeşilyurt anıldı

Samsun'un tanınan isimlerinden merhum işadamı Cemal Yeşilyurt, vefatının 5. yıl dönümünde düzenlenen iftar programı ile anıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen anma programı, Büyük Cami İmamı Murat Ölmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Cemal Yeşilyurt'un Samsun'a ve ülkeye önemli hizmetler sunduğunu belirterek, "Cemal Yeşilyurt büyüğümüz ilimize, bölgemize, ülkemize milli ve manevi anlamda hem dini hem de her alanda büyük hizmetlerde bulunmuş, ilimiz adına medarı iftiharlarımızdan olan bir iş insanıydı" ifadelerini kullandı.

İftarın açılmasının ardından Cemal Yeşilyurt'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Program, İl Müftüsü Çakır'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Cemal Yeşilyurt'un ailesi ile sevenlerini bir araya getiren programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, eski Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, eski Milletvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.

İş ve spor dünyasından da yoğun katılımın olduğu programda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile Samsunspor yöneticileri Veysel Bilen ve Soner Soykan da yer alarak Hikmet, Fikret ve Mustafa Yeşilyurt ile Yeşilyurt ailesini yalnız bırakmadı. - SAMSUN