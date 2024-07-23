Cemil Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş\'ı ziyaret etti

25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret etti.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 25. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek'i makamında ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Çiçek ve Ertaş görüşmenin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "25. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR
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