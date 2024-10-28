Cemil Tugay, Çiğli'de Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Cemil Tugay, Çiğli'de Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

Cemil Tugay, Çiğli\'de Koordinasyon Toplantısı Düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin ihtiyaçlarını yerinde incelemek amacıyla Çiğli'de koordinasyon toplantısı düzenledi ve temel hizmetlerin önemine dikkat çekti. Tugay, ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde sorunları çözmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

28.10.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin istek, ihtiyaç ve projelerini yerinde incelemek amacıyla düzenlediği koordinasyon toplantılarına Çiğli'de devam etti. Koordineli çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan Tugay, ilçe belediyelerine destek olmak ve birikmiş sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerdeki koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. İstek, sorun, ihtiyaç ve projeleri yerinde dinleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, toplantılara Çiğli'de devam etti. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi bürokratları katıldı.

Tugay: Temel kararları alırken birbirimizden haberdar olmalıyız

6 ayda bir koordinasyon toplantılarını sürdüreceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temel belediyecilik hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Temel hizmetler yapılmadan diğer projelerin gözle görülür olmadığını belirten Başkan Tugay, "İlçe ve büyükşehir arasında tam bir uyumun olduğu bir dönem olsun istiyoruz. Arkadaşlarımız ilçe belediyelere yardımcı olmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Birikmiş epey bir sorun var. Çok geniş bir alanda birçok konu var. Ortak bir politika, strateji olmalı. Neyi önce yapacağımızın, neyi sonra yapacağımızın sıralamasını doğru yapmış olmalıyız. Bazı temel kararları alırken birbirimizden haberdar olmalıyız. Mümkün olduğunca herkes birbirinden haberdar olup, ortak kararlar alıp, sonra da onu uygulamalıyız. Hepimizin rahat nefes alması için detaylara bakarak çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tugay'dan dijital altyapı vurgusu

Başkan Tugay ayrıca ilçe belediyelerinin dijital altyapılarının güçlü olması gerektiğini ve ortak bir altyapı üzerinden çalışılması gerektiğini ifade etti. Tugay, "Dijital ortamdaki verileri hem Büyükşehir, hem ilçe belediyeleri görürse çok iyi olur" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cemil Tugay, Çiğli'de Koordinasyon Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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