Çemişgezek Belediyesi\'nden YKS\'ye Destek

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Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Belediyesi bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere destek duyurusu yayınladı.

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, YKS'ye girecek olan Çemişgezek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin sınava giriş ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Eğitim adına atılan her adımın kıymetli olduğunu aktaran Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, "En kıymetli emanetimiz gençlerimiz, geleceğimiz. Değerli hemşehrilerim, kıymetli genç arkadaşlarım, Eğitime Destek Yarınlara Yatırım Projemiz kapsamında bu yıl YKS'ye girecek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerimizin sınav ücretlerini Çemişgezek Belediyesi olarak biz karşılayacağız. İsteğimiz gençlerimiz başarılı ve azimli olsun. Bizler onların her zaman destekçisi olacağız. Tüm öğrencilerimize üniversite hazırlık sınavı sürecinde ve girecekleri sınavda başarılar diliyorum" dedi. - TUNCELİ