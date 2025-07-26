Cennet Bahçesi Mozaiği Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Cennet Bahçesi Mozaiği Ziyarete Açıldı

Cennet Bahçesi Mozaiği Ziyarete Açıldı
26.07.2025 12:59
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Perre Antik Kent'teki Cennet Bahçesi mozaiği, restorasyon sonrası ziyaretçilerini bekliyor.

Adıyaman'da, bölgenin en büyük mozaiklerinden biri olan Perre Antik Kent'teki 'Cennet Bahçesi' mozaiğinde iki ay süren restorasyon ve konservasyon işlemi tamamlanarak, turistlerin ziyaretine açıldı.

Adıyaman'da Perre Antik Kent'teki 'Cennet Bahçesi' mozaiğinde restorasyon ve konservasyon işleminin yanında mozaikli alanın etrafında yapılan kazılar da devam ediyor. Yapılan kazılarda çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Bu güne kadar 155 metrekare olduğu bilinen mozaiğin aslında yaklaşık 300 metrekare olduğu tespit edildi. Mozaikli alanın doğu kısmındaki apsis ve devamının bulunduğu alanda blok taşların kaldırılarak mozaiğin tahrip edildiği belirlendi.

Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent'te, 'Cennet Bahçesi' isimli mozaiğin orta ana sahnesinde, asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyik, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise sekizgen, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Roma dönemi yani milattan sonra 5. yüzyılla tarihlenen bin 500 yıllık 155 metrekarelik mozaiğin 30 metrekarelik alanı tahrip olduğu için 125 metrekaresi günümüze kadar ulaştı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "İki ay burada restorasyon yapıldı ve konservasyon, Haziran ayı ile birlikte biten restorasyon ve konservasyon sonucunda ise burada tekrar ziyarete açıldı. 2025 yılında ise kazılara biz 'Sonsuzluk Merdiveni' ve bazalikanın bulunduğu alanda başladık. Biz burada yaptığımız ölçümler sonucunda ise yaklaşık 3-4 blok taşın kaldırılması sonucu doğuda olan mozaiğin apsis kısmının tahrip edildiğini gördük. Aynı zamanda daha önce biz bu mozaiğin 155 metrekare olduğunu biliyorduk fakat bu kazılar sonucunda mozaiğin tam 300 metrekare tek parça şeklinde olduğu orijinalinde belli oldu" dedi.

Perre Antik Kentini ziyarete gelen vatandaş ise, "Perre Antik Kentinin, cennet mozaiğini görmeye geldim. Burası restorasyonu tamamlanmış, restorasyonu tamamlandıktan sonra ziyarete açılmış. Biz de çok duyduk, çok önerdiler, gelip görmek istedik. Mükemmel bir yer burası. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Böyle bir güzelliği gördüğümüz için de memnun kaldık" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cennet Bahçesi Mozaiği Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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