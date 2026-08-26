Cennet-Cehennem Vadisi\'ne Ulaşım İhtiyacı

Hakkari'nin Merkez ilçesine bağlı Kırıkdağ bölgesinde bulunan Cennet-Cehennem Vadisi, binlerce yıllık buzulları, görkemli dağları, şelaleleri, gölleri ve zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye gelen gezginler ve kampçılar, vadinin sunduğu doğal güzellikler karşısında hayranlıklarını dile getirirken, bölgenin turizm potansiyelinin artırılması için ulaşım yollarının iyileştirilmesini istiyor.

Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları, vadinin yüksek kesimlerinde kar ve buzullarla, yemyeşil alanlarla, rengarenk çiçeklerle ve endemik bitkilerle karşılaşıyor. Dört mevsimin adeta bir arada yaşandığı bölgede ziyaretçiler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Gezginlerin öncelikli talebi yol

Kırıkdağ Cennet-Cehennem Vadisi'ni ziyaret eden doğaseverlerin en önemli taleplerinden biri ise ulaşım yollarının iyileştirilmesi oldu.

Özellikle vadinin yüksek kesimlerine ulaşımı sağlayan yolların genişletilmesi, asfaltlanması ve daha güvenli hale getirilmesini isteyen ziyaretçiler, mevcut yol şartlarının zaman zaman ulaşımı güçleştirdiğini belirtiyor.

Bölgeye her yıl gelmek istediklerini ifade eden doğa tutkunları, yolların iyileştirilmesi halinde vadinin çok daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Bir grup doğa gezgini, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "Burası gerçekten nefes alınacak bir yer. Dağları, buzulları, şelaleleri ve gölleriyle muhteşem bir doğaya sahip. Herkesin gelip bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Ancak buraya ulaşımın daha rahat, güvenli ve konforlu olması için yolların bir an önce yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.