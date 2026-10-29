CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin deniz mayınlarına çarptığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin deniz mayınlarına çarptığı iddialarını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin deniz mayınlarına çarptığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, ana geçiş güzergahlarının ABD güçlerince mayınlardan temizlendiği ve binlerce ticari geminin güzergahları güvenle kullandığı belirtildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin deniz mayınlarına çarptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Boğazdaki uluslararası anlamda kabul görmüş ana geçiş güzergahları ABD güçleri tarafından deniz mayınlarından temizlenmiştir" denildi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, ABD ordusundan Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran basınında yer alan Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin deniz mayınlarına çarptığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Boğazdaki uluslararası anlamda kabul görmüş ana geçiş güzergahları ABD güçleri tarafından deniz mayınlarından temizlenmiştir" ifadeleri kullanıldı. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenli bir şekilde devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Binlerce ticari gemi söz konusu güzergahları güvenle kullanmıştır ve bugün de kullanmaya devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıGüncelDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Çağatay Ulusoy’un kardeşini görenler şaşkın İkizi sananlar var Çağatay Ulusoy'un kardeşini görenler şaşkın! İkizi sananlar var
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli’de tır eylemi: Şoförler Schengen kuralı yüzünden Avrupa’ya çıkışı durdurdu Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli'de tır eylemi: Şoförler Schengen kuralı yüzünden Avrupa'ya çıkışı durdurdu
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 03:21:32. #.0.2#
SON DAKİKA: CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin deniz mayınlarına çarptığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android