Çerkes Soykırımı, Çerkes halkının yaşama direncinin sembolüdür - Son Dakika
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Çerkes Soykırımı, Çerkes halkının yaşama direncinin sembolüdür

Çerkes Soykırımı, Çerkes halkının yaşama direncinin sembolüdür

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, 21 Mayıs 1864 tarihinde gerçekleştirilen Çerkes Soykırımı'nın Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesi olduğunu belirtti. Dernek tarafından düzenlenen basın toplantısında, Çerkeslerin uzun süren direnişleri sonucunda özgürlüklerini ve vatanlarını kaybettikleri vurgulandı. Ayrıca, soykırımın üzerinden 160 yıl geçmesine rağmen Çerkeslerin hala acılar çektiği ve kültürlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

20.05.2024 13:00
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Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek tarafından 21 Mayıs 1864 yılında gerçekleştirilen Çerkes Soykırımı hakkında yaptığı açıklamada; "21 Mayıs, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir" dedi.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya; Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek ve dernek üyeleri katıldı. 21 Mayıs 1864 yılının Çerkesler için soykırımın ve sürgünün sembol olduğu bir tarih olduğunu dile getiren Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, " Çarlık Rusyası'nın 18. yüzyılda başlayan istilasına karşı uzun süren direnen Çerkesler, 100 yıldan uzun bir süre özgürlükleri ve vatanları için savaşıp Rus işgaline karşı direndiler. Ancak acıyla, zulümle, baskıyla, savaşmakla geçen onlarca yıldan sonra sadece savaşı değil, yerlerini ve yurtlarını da kaybettiler. 21 Mayıs 1864 günü, Çarlık Rusya'sının savaşın bittiğini ilan edip Kafkasya'nın boşaltılmasını kutladığı gündür. 21 Mayıs 1864, yüreğinde tarih boyunca bu savaşın acılarını hissedecek olan biz Çerkesler için Soykırımın ve Sürgünün sembol tarihidir. 21 Mayıs, Çerkes halkının yaşama direncinin ifadesidir. Direniştir, başkaldırıdır, diriliştir. 21 Mayıs, halkımızın belleğine kazınan tüm bu acıları, savaşları insanlık dışı uygulamaları dünyaya haykırmak istediğimiz gündür. 21 Mayıs, birbirinden koparılmış halkın farklı coğrafyalara dağıtılsa bile, birlikte yaşama irade ve arzusunu haykırdıkları gündür. 21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına sürgün edilmesinin, Kafkasya'nın Çerkessiz bırakılmasının, tarihin gördüğü en büyük sürgün ve soykırımlardan birinin yıl dönümüdür. 21 Mayıs, Çarlık Rusya'sının politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya'yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus işgaline karşı direniş, varoluş ve adalet arayışımızın tarihidir" ifadelerini kullandı.

Soykırımın üzerinden 160 yıl geçmesine rağmen Çerkeslerin çektiği acılara her gün bir yenisinin eklendiğini aktaran Özyürek, "21 Mayıs 1864'ün üzerinden tam 160 yıl geçmesine rağmen biz Çerkeslerin çektiği acılara her gün bir yenisi eklenmektedir. 160 yıl boyunca sürdürülen sistemli politikalar sonucu azınlık durumuna düşen Çerkesler, kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıyadır. Özellikle son 20 yılda Rusya'da merkeziyetçi eğilimlerin güçlendiği görülmektedir. Bu doğrultuda anadil eğitimi ve kullanımı giderek azaltılmakta, Çerkesçe resmi dil olmasına rağmen seçmeli ders olarak okutulmakta ve eğitim kurumlarından dışlanmakta, Kafkasya'da bulunan cumhuriyetlerimizin yönetsel hakları azaltılmakta, sözde güvenlik gerekçeleri ile soydaşlarımıza baskılar uygulanmakta ve demokratik hakları kısıtlanmaktadır. Soykırım ve sürgün sonrası uygulanan inkar ve asimilasyon politikaları da Çerkeslerin Çerkes kimliği ile var olabilmelerinin önündeki en büyük engeldir" diye konuştu - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, İnsan Hakları, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkes Soykırımı, Çerkes halkının yaşama direncinin sembolüdür - Son Dakika

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