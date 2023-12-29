Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 100. Yıl Stadı'nın açılışını yaptı. Açılışta konuşma yapan Başkan Akay, "Tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Milli Takımlara sporcu yetiştiren, sporu destekleyen alanlar açtık, açmaya da devam ediyoruz" dedi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde yapılan ve Amatör Lig müsabakalarının oynanabildiği Çerkezköy Belediyesi 100. Yıl Stadı için açılış töreni düzenlendi.

Çerkezköy Belediyesi 100. Yıl Stadı açılış törenine Belediye Başkanı Vahap Akay, Belediye Başkan Yardımcıları Enver Bayram, Nedim Yılancı ve Levent Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, kentteki spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Belediye Başkanı Vahap Akay'ın konuşması ile devam etti.

"YENİ BİR YOLA ÇIKTIK"

10 yıldır Çerkezköy halkı ile birlikte el ele kol kola Çerkezköy'ün sokaklarında buluştuklarını ve birbirinden önemli, güzel işlere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bugün sporcu kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 10 yıldır Çerkezköy için büyük bir dönüşümü birlikte yaşadık. Bugüne kadar her zaman spora ve sporcuya destek olan bir yönetim anlayışını öne çıkardık. Vatandaşlarımızdan aldığımız gücü, Tekirdağ'ın tüm sokaklarına yaymak için yeni bir yola çıktık" dedi.

"KULÜPLERİMİZE DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün aramızda kentimizdeki spor kulüplerimiz var. Bu kulüplerimize her zaman destek olmaya, onların yanında olmaya çalıştığımız bir süreç yaşadık. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. 2024 yılı Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig ve diğer amatör liglerde mücadele eden kulüplerimize yönetmelik çerçevesinde desteklerimizi sunacağız.

"YOLUMUZA SİZLERLE BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ"

Biz, tüm bireysel branşlarda, sporculara ayni yardım ve harcırah desteklerinde bulunduk. Bugünden yarına, spora ve sporcuya destek veren bir anlayışla, hem Çerkezköy'de hem Tekirdağ'da yolumuza sizlerle birlikte devam edeceğiz. En önemlisi ise bugünkü gibi güzel yatırımları da yapabilmek. Bugüne kadar tüm mahallelerimizde 100'ün üzerinde spor alanını vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımıza spor alanlarını açtık.

"ÇERKEZKÖY'Ü, DAHA GÜZEL YARINLARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Atıl durumdaki kapalı spor salonunu aldık, içerisinde parke zemin kapalı spor salonu, 1000 kişi kapasiteli tribünlü bir futbol sahası, güreş salonu, açık voleybol sahası ve açık basketbol sahasının da olduğu 29 Ekim Spor Kompleksine dönüştürdük. Şehir içerisinde ısrarla bisiklet yolları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tepede Kent Ormanı'nda 170 dönüm alana ilave 580 dönüm alanda yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Spor yapmaya teşvik etmeye devam edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımızı göletin etrafında gezen, kilometrelerce parkurlarda yürüyebilen bir Çerkezköy'ü, daha güzel yarınlarla buluşturacağız.

"MİLLİ TAKIMLARIMIZA SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ"

10 yıldır Çerkezköy'ümüzde binlerce çocuğumuzu, binlerce hemşerimizi Yaz ve Kış Spor kurslarımızda buluşturduk. Yüzlerce vatandaşımızla caddelerde kurtuluş koşularında bir araya geldik. Satrançta çok başarılı sporcularımız oldu. Kadın Basketbol Takımımız 1. Lig'de mücadele ediyor. Karatecilerimiz Avrupa Şampiyonu oldular. Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil ediyorlar. Güreşçilerimiz Çerkezköy'ü Tekirdağ'ı başarıyla temsil etti. Yaz okullarında Masa Tenisi kursundan çıkan sporcularımız bugün Milli Takım sporcuları haline geldiler. Tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Milli Takımlara sporcu yetiştiren, sporu destekleyen alanlar açtık, açmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da yerini Çerkezköy Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu da hizmete açtık. İnşallah buradan da yüzme sporcularımızı da milli takımlara göndereceğiz.

"HAYIRLI OLSUN"

Çerkezköy'de 10 yıldır ortaya koyduğumuz bu mücadele, bu topraklarda yaşayan çocuklarımız, güzel kardeşlerimiz içindir. Sizlerden aldığımız güçle, Çerkezköy'ün önümüzdeki 5 yılına, Tekirdağ'ımızın önümüzdeki 5 yılına daha güzel hizmet etmek adına yeni bir yoldayız. Durmayacağız. Çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye, onlar için yeni alanlar açmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu güzel spor alanı genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Belediye Başkanı Vahap Akay'ın konuşmasının ardından gösteri maçı oynandı. Başkan Akay, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, spor kulüplerinin temsilcileri ile basın mensuplarının forma giydiği karşılaşma, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.